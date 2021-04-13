https://ria.ru/20210413/podlog-1728014203.html

Представитель МИД Захарова: CNN выдал украинские танки за российские

Представитель МИД Захарова: CNN выдал украинские танки за российские

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на грубую ошибку американского канала CNN и посоветовала его сотрудникам работать более... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:15

2021-04-13T09:15

2021-04-13T11:32

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

cnn (телеканал)

москва

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на грубую ошибку американского канала CNN и посоветовала его сотрудникам работать более добросовестно.Ранее СМИ выдало украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России к войне".Она выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве "нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии". "Потому что это уже просто неприлично", — заключила Захарова.У российско-американских отношений традиционно напряженный характер, ситуация ухудшилась после украинских событий 2014 года — смены власти в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время на юго-востоке Украины наблюдается эскалация: участились бои, стороны обвиняют друг друга в стягивании сил к линии соприкосновения.Россия много раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и надеется на его скорое завершение.

https://ria.ru/20210412/balbek-1727991718.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), cnn (телеканал), москва