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Представитель МИД Захарова: CNN выдал украинские танки за российские
Представитель МИД Захарова: CNN выдал украинские танки за российские
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на грубую ошибку американского канала CNN и посоветовала его сотрудникам работать более... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:15
2021-04-13T09:15
2021-04-13T11:32
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
cnn (телеканал)
москва
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на грубую ошибку американского канала CNN и посоветовала его сотрудникам работать более добросовестно.Ранее СМИ выдало украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России к войне".Она выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве "нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии". "Потому что это уже просто неприлично", — заключила Захарова.У российско-американских отношений традиционно напряженный характер, ситуация ухудшилась после украинских событий 2014 года — смены власти в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время на юго-востоке Украины наблюдается эскалация: участились бои, стороны обвиняют друг друга в стягивании сил к линии соприкосновения.Россия много раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и надеется на его скорое завершение.
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), cnn (телеканал), москва
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
указала на грубую ошибку американского канала CNN и посоветовала его сотрудникам работать более добросовестно.
Ранее СМИ выдало украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России
к войне".
"Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени", — написала дипломат в Facebook
.
Она выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве
"нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии".
"Потому что это уже просто неприлично", — заключила Захарова.
У российско-американских отношений традиционно напряженный характер, ситуация ухудшилась после украинских событий 2014 года — смены власти в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе.
В последнее время на юго-востоке Украины наблюдается эскалация: участились бои, стороны обвиняют друг друга в стягивании сил к линии соприкосновения.
Россия много раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и надеется на его скорое завершение.