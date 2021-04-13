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Представитель МИД Захарова: CNN выдал украинские танки за российские
Представитель МИД Захарова: CNN выдал украинские танки за российские
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на грубую ошибку американского канала CNN и посоветовала его сотрудникам работать более... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:15
2021-04-13T11:32
россия
мария захарова
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на грубую ошибку американского канала CNN и посоветовала его сотрудникам работать более добросовестно.Ранее СМИ выдало украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России к войне".Она выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве "нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии". "Потому что это уже просто неприлично", — заключила Захарова.У российско-американских отношений традиционно напряженный характер, ситуация ухудшилась после украинских событий 2014 года — смены власти в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе. В последнее время на юго-востоке Украины наблюдается эскалация: участились бои, стороны обвиняют друг друга в стягивании сил к линии соприкосновения.Россия много раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и надеется на его скорое завершение.
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), cnn (телеканал), москва

Представитель МИД Захарова: CNN выдал украинские танки за российские

09:15 13.04.2021 (обновлено: 11:32 13.04.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на грубую ошибку американского канала CNN и посоветовала его сотрудникам работать более добросовестно.
Ранее СМИ выдало украинские танки на украинском вокзале за "подготовку России к войне".
"Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени", — написала дипломат в Facebook.
Она выразила мнение, что корреспондентам телеканала в Москве "нужно отвлечься от участия в общественной жизни нашей страны (у них на это есть свое государство, а мы сами справимся) и чуть больше времени уделять профессии".
"Потому что это уже просто неприлично", — заключила Захарова.
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У российско-американских отношений традиционно напряженный характер, ситуация ухудшилась после украинских событий 2014 года — смены власти в Киеве, возвращения Крыма и начала гражданского противостояния в Донбассе.
В последнее время на юго-востоке Украины наблюдается эскалация: участились бои, стороны обвиняют друг друга в стягивании сил к линии соприкосновения.
Россия много раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и надеется на его скорое завершение.
 
РоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)CNN (телеканал)Москва
 
 
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