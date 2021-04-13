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Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем
Россия выступает за постепенный отказ от доллара в расчетах с зарубежными партнерами, а также от контролируемых Западом платежных систем, заявил министр... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:15
2021-04-13T11:33
россия
сергей лавров
экономика
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия выступает за постепенный отказ от доллара в расчетах с зарубежными партнерами, а также от контролируемых Западом платежных систем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA."Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. &lt;…&gt; В России мы этим уже активно занимаемся", — сказал он, отметив, что Москва видит перспективы взаимодействия в этом с иностранными партнерами.Ранее Лавров уже говорил о том, что санкционные риски следует снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.Заместитель главы МИД Александр Панкин, со своей стороны, отмечал в интервью РИА Новости, что снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных санкций ставят под сомнение надежность и удобство доллара. Он также подчеркнул, что важно продвигать альтернативные SWIFT и независимые от США межбанковские платежные системы.
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россия, сергей лавров, экономика

Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем

01:15 13.04.2021 (обновлено: 11:33 13.04.2021)
 
© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : МИД РФ
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия выступает за постепенный отказ от доллара в расчетах с зарубежными партнерами, а также от контролируемых Западом платежных систем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA.
"Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. <…> В России мы этим уже активно занимаемся", — сказал он, отметив, что Москва видит перспективы взаимодействия в этом с иностранными партнерами.
Ранее Лавров уже говорил о том, что санкционные риски следует снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.
Заместитель главы МИД Александр Панкин, со своей стороны, отмечал в интервью РИА Новости, что снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных санкций ставят под сомнение надежность и удобство доллара. Он также подчеркнул, что важно продвигать альтернативные SWIFT и независимые от США межбанковские платежные системы.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2019
12 июля 2019, 14:01
В ЦБ уверены, что все платежные системы продолжат работу в прежнем режиме
 
РоссияСергей ЛавровЭкономика
 
 
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