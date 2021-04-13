https://ria.ru/20210413/platezhi-1727997769.html

Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем

Лавров выступил за отказ России от западных платежных систем

Россия выступает за постепенный отказ от доллара в расчетах с зарубежными партнерами, а также от контролируемых Западом платежных систем, заявил министр... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T01:15

2021-04-13T01:15

2021-04-13T11:33

россия

сергей лавров

экономика

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия выступает за постепенный отказ от доллара в расчетах с зарубежными партнерами, а также от контролируемых Западом платежных систем, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью иранскому агентству IRNA."Считаем важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. <…> В России мы этим уже активно занимаемся", — сказал он, отметив, что Москва видит перспективы взаимодействия в этом с иностранными партнерами.Ранее Лавров уже говорил о том, что санкционные риски следует снижать путем перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах.Заместитель главы МИД Александр Панкин, со своей стороны, отмечал в интервью РИА Новости, что снижение предсказуемости экономической политики США и неконтролируемое введение ими необоснованных санкций ставят под сомнение надежность и удобство доллара. Он также подчеркнул, что важно продвигать альтернативные SWIFT и независимые от США межбанковские платежные системы.

https://ria.ru/20190712/1556461162.html

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2021

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россия, сергей лавров, экономика