https://ria.ru/20210413/pitanie-1728112705.html
Путин удивился, что родителям не дают проверять питание в школах
Путин удивился, что родителям не дают проверять питание в школах
Президент РФ Владимир Путин удивлен, что родительские комитеты не допускаются для проверки качества питания в школах. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:00
2021-04-13T17:00
2021-04-13T17:16
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивлен, что родительские комитеты не допускаются для проверки качества питания в школах.По его словам, это можно организовать должным образом."И точно совершенно родительские комитеты в школах могут взять под контроль качество питания и организацию этой работы", - добавил президент.
https://ria.ru/20210413/pitanie-1728104438.html
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