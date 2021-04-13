https://ria.ru/20210413/pitanie-1728112705.html

Путин удивился, что родителям не дают проверять питание в школах

Путин удивился, что родителям не дают проверять питание в школах

Президент РФ Владимир Путин удивлен, что родительские комитеты не допускаются для проверки качества питания в школах. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:00

2021-04-13T17:00

2021-04-13T17:16

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивлен, что родительские комитеты не допускаются для проверки качества питания в школах.По его словам, это можно организовать должным образом."И точно совершенно родительские комитеты в школах могут взять под контроль качество питания и организацию этой работы", - добавил президент.

https://ria.ru/20210413/pitanie-1728104438.html

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социальный навигатор, детские вопросы, россия, владимир путин, общество