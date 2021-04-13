Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/pitanie-1728112705.html
Путин удивился, что родителям не дают проверять питание в школах
Путин удивился, что родителям не дают проверять питание в школах
Президент РФ Владимир Путин удивлен, что родительские комитеты не допускаются для проверки качества питания в школах. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:00
2021-04-13T17:16
социальный навигатор
детские вопросы
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276311_0:110:3071:1837_1920x0_80_0_0_097cf88d4968b91308437d44646cddbd.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивлен, что родительские комитеты не допускаются для проверки качества питания в школах.По его словам, это можно организовать должным образом."И точно совершенно родительские комитеты в школах могут взять под контроль качество питания и организацию этой работы", - добавил президент.
https://ria.ru/20210413/pitanie-1728104438.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564276311_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f5fd18db4ef7c295eee4667c104de151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, детские вопросы, россия, владимир путин, общество

Путин удивился, что родителям не дают проверять питание в школах

17:00 13.04.2021 (обновлено: 17:16 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольное питание
Школьное питание - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивлен, что родительские комитеты не допускаются для проверки качества питания в школах.
"Но то, что работает, не всегда соответствует предъявляемым требованиям. Есть элементарные вещи. Почему-то родительские комитеты очень часто не допускаются до проверок качества питания. Совершенно не понимаю, почему. Я понимаю, что нельзя с улицы в грязных галошах на кухню зайти, понятно, есть определенные санитарные требования", - сказал Путин во время посещения координационного центра кабмина.
По его словам, это можно организовать должным образом.
"И точно совершенно родительские комитеты в школах могут взять под контроль качество питания и организацию этой работы", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Координационного центра правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 16:29
Путин поручил наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан
 
Социальный навигаторДетские вопросыРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
Лента новостейМолния