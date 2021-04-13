https://ria.ru/20210413/pitanie-1728104438.html
Путин поручил наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан
Путин поручил наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан
Правительство должно наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан, заявил Владимир Путин при посещении координационного центра кабмина. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:29
2021-04-13T16:29
2021-04-13T18:10
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
татьяна голикова
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство должно наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан, заявил Владимир Путин при посещении координационного центра кабмина.Президент затронул этот вопрос, продолжая тему бесплатного горячего питания в школах, которую подняла вице-премьер Татьяна Голикова.Он подчеркнул, что необходима именно объективная информация, а "не причесанная, не красиво оформленная".По словам президента, до сих пор во многих регионах есть большие претензии организации системы детского питания."Роспотребнадзор проведет дополнительное обследование школ, какие-то школы пока не готовы. Надеемся, что все школы страны к 1 сентября текущего года будут, что называется, в строю и смогут осуществлять эту функцию", — добавил Путин.На минувшей неделе Голикова докладывала президенту, что сегодня только 292 школы в 11 регионах страны не имеют возможности обеспечить горячее питание для учеников начальных классов. Она уточнила, что в основном это малокомплектные школы, в них "горячее питание организовывают сами регионы".
https://ria.ru/20210311/kuznetsova-1600774041.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, татьяна голикова, владимир путин, общество
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство должно наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан, заявил Владимир Путин при посещении координационного центра кабмина.
Президент затронул этот вопрос, продолжая тему бесплатного горячего питания в школах, которую подняла вице-премьер Татьяна Голикова.
"Это очень важная тема — поддержка семей, здоровья нации, социальной справедливости. Она немалых денег стоит, это понятно, но мы сознательно пошли на эти решения. И обсуждали неоднократно то, как разворачивается эта работа. Вот здесь все по-современному — и так и должно быть. Это действительно помогает в работе. Но обратная связь — она должна куда-то поступать, должна поступать из регионов", — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что необходима именно объективная информация, а "не причесанная, не красиво оформленная".
По словам президента, до сих пор во многих регионах есть большие претензии организации системы детского питания.
"Роспотребнадзор
проведет дополнительное обследование школ, какие-то школы пока не готовы. Надеемся, что все школы страны к 1 сентября текущего года будут, что называется, в строю и смогут осуществлять эту функцию", — добавил Путин.
На минувшей неделе Голикова докладывала президенту, что сегодня только 292 школы в 11 регионах страны не имеют возможности обеспечить горячее питание для учеников начальных классов. Она уточнила, что в основном это малокомплектные школы, в них "горячее питание организовывают сами регионы".