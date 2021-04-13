Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/pitanie-1728104438.html
Путин поручил наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан
Путин поручил наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан
Правительство должно наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан, заявил Владимир Путин при посещении координационного центра кабмина. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:29
2021-04-13T18:10
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
татьяна голикова
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728101803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c6be9e300141cf8a7e0919ecafb48782.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство должно наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан, заявил Владимир Путин при посещении координационного центра кабмина.Президент затронул этот вопрос, продолжая тему бесплатного горячего питания в школах, которую подняла вице-премьер Татьяна Голикова.Он подчеркнул, что необходима именно объективная информация, а "не причесанная, не красиво оформленная".По словам президента, до сих пор во многих регионах есть большие претензии организации системы детского питания."Роспотребнадзор проведет дополнительное обследование школ, какие-то школы пока не готовы. Надеемся, что все школы страны к 1 сентября текущего года будут, что называется, в строю и смогут осуществлять эту функцию", — добавил Путин.На минувшей неделе Голикова докладывала президенту, что сегодня только 292 школы в 11 регионах страны не имеют возможности обеспечить горячее питание для учеников начальных классов. Она уточнила, что в основном это малокомплектные школы, в них "горячее питание организовывают сами регионы".
https://ria.ru/20210311/kuznetsova-1600774041.html
https://ria.ru/20210125/shkola-1594435254.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728101803_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fe26a94d4ef0485064a847e22e4787fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, татьяна голикова, владимир путин, общество

Путин поручил наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан

16:29 13.04.2021 (обновлено: 18:10 13.04.2021)
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Координационного центра правительства РФ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Координационного центра правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Правительство должно наладить обратную связь с регионами по проблемам граждан, заявил Владимир Путин при посещении координационного центра кабмина.
Президент затронул этот вопрос, продолжая тему бесплатного горячего питания в школах, которую подняла вице-премьер Татьяна Голикова.

"Это очень важная тема — поддержка семей, здоровья нации, социальной справедливости. Она немалых денег стоит, это понятно, но мы сознательно пошли на эти решения. И обсуждали неоднократно то, как разворачивается эта работа. Вот здесь все по-современному — и так и должно быть. Это действительно помогает в работе. Но обратная связь — она должна куда-то поступать, должна поступать из регионов", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что необходима именно объективная информация, а "не причесанная, не красиво оформленная".
Работницы школьной столовой - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 14:26
Кузнецова рассказала о школах, где детей кормили завтраками вместо обедов
По словам президента, до сих пор во многих регионах есть большие претензии организации системы детского питания.
"Роспотребнадзор проведет дополнительное обследование школ, какие-то школы пока не готовы. Надеемся, что все школы страны к 1 сентября текущего года будут, что называется, в строю и смогут осуществлять эту функцию", — добавил Путин.
На минувшей неделе Голикова докладывала президенту, что сегодня только 292 школы в 11 регионах страны не имеют возможности обеспечить горячее питание для учеников начальных классов. Она уточнила, что в основном это малокомплектные школы, в них "горячее питание организовывают сами регионы".
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 11:05
Краснов поручил проверить качество питания в детсадах и школах
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РоссияТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
Лента новостейМолния