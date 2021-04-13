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Заммэра Пензы уволился после обвинений в коррупции
Заммэра Пензы уволился после обвинений в коррупции
Один из четырех заместителей главы администрации Пензы во вторник уволился после публичного заявления врио губернатора Олега Мельниченко о коррупции в мэрии,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:46
2021-04-13T19:46
олег мельниченко
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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САРАТОВ, 13 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Один из четырех заместителей главы администрации Пензы во вторник уволился после публичного заявления врио губернатора Олега Мельниченко о коррупции в мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Накануне врио губернатора Олег Мельниченко на оперативном совещании в правительстве региона заявил, что передаст в правоохранительные органы аудиозапись, на которой один из заместителей главы администрации Пензы требует от предпринимателя за свои услуги 10 миллионов рублей. Фамилию этого чиновника Мельниченко пообещал сказать главе администрации Пензы Андрею Лузгину, обращаясь к которому, отметил, что "этот человек не должен быть вашим заместителем".В региональном управлении СК РФ пока не комментируют информацию по поводу заявления Мельниченко.По информации на сайте мэрии, помимо Дорофеева, который до сегодняшнего дня являлся заместителем главы администрации по экономике и развитию предпринимательства, у Лузгина есть один первый заместитель по организации деятельности администрации Виталий Макаров, а также два заместителя - по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергей Волков и по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов. Должность еще одного заместителя главы администрации по городскому хозяйству остается вакантной.
https://ria.ru/20210402/korruptsiya-1603952825.html
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олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия

Заммэра Пензы уволился после обвинений в коррупции

19:46 13.04.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Rvsob / Ночная панорама железнодорожного вокзала Пенза-1Железнодорожный вокзал Пензы
Железнодорожный вокзал Пензы - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Rvsob / Ночная панорама железнодорожного вокзала Пенза-1
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 13 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Один из четырех заместителей главы администрации Пензы во вторник уволился после публичного заявления врио губернатора Олега Мельниченко о коррупции в мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Накануне врио губернатора Олег Мельниченко на оперативном совещании в правительстве региона заявил, что передаст в правоохранительные органы аудиозапись, на которой один из заместителей главы администрации Пензы требует от предпринимателя за свои услуги 10 миллионов рублей. Фамилию этого чиновника Мельниченко пообещал сказать главе администрации Пензы Андрею Лузгину, обращаясь к которому, отметил, что "этот человек не должен быть вашим заместителем".

"Контракт с заместителем главы администрации города Пензы Германом Дорофеевым расторгнут по соглашению сторон. Его последним рабочим днем в данной должности стал вторник, 13 апреля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

В региональном управлении СК РФ пока не комментируют информацию по поводу заявления Мельниченко.
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2 апреля, 13:50
Депутата Ярославской областной думы задержали по подозрению в коррупции
По информации на сайте мэрии, помимо Дорофеева, который до сегодняшнего дня являлся заместителем главы администрации по экономике и развитию предпринимательства, у Лузгина есть один первый заместитель по организации деятельности администрации Виталий Макаров, а также два заместителя - по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергей Волков и по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов. Должность еще одного заместителя главы администрации по городскому хозяйству остается вакантной.
 
Олег МельниченкоСледственный комитет России (СК РФ)ПензаПроисшествия
 
 
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