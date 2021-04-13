https://ria.ru/20210413/penza-1728147306.html

Заммэра Пензы уволился после обвинений в коррупции

Заммэра Пензы уволился после обвинений в коррупции

Один из четырех заместителей главы администрации Пензы во вторник уволился после публичного заявления врио губернатора Олега Мельниченко о коррупции в мэрии,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:46

2021-04-13T19:46

2021-04-13T19:46

олег мельниченко

следственный комитет россии (ск рф)

пенза

происшествия

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САРАТОВ, 13 апр - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Один из четырех заместителей главы администрации Пензы во вторник уволился после публичного заявления врио губернатора Олега Мельниченко о коррупции в мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.Накануне врио губернатора Олег Мельниченко на оперативном совещании в правительстве региона заявил, что передаст в правоохранительные органы аудиозапись, на которой один из заместителей главы администрации Пензы требует от предпринимателя за свои услуги 10 миллионов рублей. Фамилию этого чиновника Мельниченко пообещал сказать главе администрации Пензы Андрею Лузгину, обращаясь к которому, отметил, что "этот человек не должен быть вашим заместителем".В региональном управлении СК РФ пока не комментируют информацию по поводу заявления Мельниченко.По информации на сайте мэрии, помимо Дорофеева, который до сегодняшнего дня являлся заместителем главы администрации по экономике и развитию предпринимательства, у Лузгина есть один первый заместитель по организации деятельности администрации Виталий Макаров, а также два заместителя - по социальной политике и развитию местного самоуправления Сергей Волков и по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов. Должность еще одного заместителя главы администрации по городскому хозяйству остается вакантной.

https://ria.ru/20210402/korruptsiya-1603952825.html

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег мельниченко, следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия