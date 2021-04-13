https://ria.ru/20210413/pechen-1728011059.html

Врачи назвали способ избежать развития опасного заболевания печени

Врачи назвали способ избежать развития опасного заболевания печени

Японские ученые выяснили, что физические упражнения высокой и умеренной интенсивности помогают избежать развития неалкогольной жировой болезни печени, пишет... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:51

2021-04-13T08:51

2021-04-13T08:51

марина аплетаева

япония

общество

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Японские ученые выяснили, что физические упражнения высокой и умеренной интенсивности помогают избежать развития неалкогольной жировой болезни печени, пишет JHEP Reports.Так, специалисты из Университета Цукубы в Японии наблюдали за состоянием страдающих от ожирения пациентов, которые придерживались режима физических упражнений и диеты в течение трех месяцев. В хоже эксперимента фиксировались показатели состояния печени, объем ее жировой ткани, увеличение мышечной силы, уменьшение воспаления и окислительного стресса.Ученые пришли к выводу, что при соблюдении соответствующей диеты физические нагрузки уменьшали риск развития начальной стадии жировой болезни печени (стеаоза) на 9,5%, фиброза печени — на 16,4%, а также жесткость органа — на 6,8%.Кроме того, физические нагрузки стимулировали противовоспалительную реакцию на стресс за счет активации транскрипционного фактора (Nrf2).Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева перечислила полезные и вредные продукты для печени. По словам специалиста, в первую очередь в рацион необходимо включить высокобелковые продукты с низким содержанием жиров, а именно мясо курицы, индейки и кролика.

https://rsport.ria.ru/20210405/pechen-1604215595.html

япония

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марина аплетаева, япония, общество