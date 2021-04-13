https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728130920.html

Патриарх Кирилл привился одной из российских вакцин от COVID-19

Патриарх Кирилл привился одной из российских вакцин от COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:15

2021-04-13T18:15

2021-04-13T18:22

религия

владимир легойда

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации хорошо, сообщил РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после очного заседания Синода РПЦ под председательством патриарха.Первое в 2021 году очное заседание Синода прошло во вторник в Даниловском монастыре Москвы, все его участники, включая предстоятеля Церкви, были в медицинских масках.По словам Легойды, после вакцинации патриарх Кирилл "чувствует себя очень хорошо".На вопрос, какой именно вакциной привился предстоятель Русской церкви, собеседник агентства ответил: "Одной из трех отечественных".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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