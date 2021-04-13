Патриарх Кирилл привился одной из российских вакцин от COVID-19
18:15 13.04.2021 (обновлено: 18:22 13.04.2021)
Патриарх Кирилл на открытии первого Международного съезда православной молодежи в Москве
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации хорошо, сообщил РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после очного заседания Синода РПЦ под председательством патриарха.
Первое в 2021 году очное заседание Синода прошло во вторник в Даниловском монастыре Москвы, все его участники, включая предстоятеля Церкви, были в медицинских масках.
"Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа", - сказал Легойда РИА Новости в ответ на вопрос, означает ли очный формат заседания впервые за долгие месяцы то, что патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса некоторое время назад и уже может спокойно участвовать в публичных мероприятиях.
По словам Легойды, после вакцинации патриарх Кирилл "чувствует себя очень хорошо".
На вопрос, какой именно вакциной привился предстоятель Русской церкви, собеседник агентства ответил: "Одной из трех отечественных".