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https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728130920.html
Патриарх Кирилл привился одной из российских вакцин от COVID-19
Патриарх Кирилл привился одной из российских вакцин от COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:15
2021-04-13T18:22
религия
владимир легойда
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации хорошо, сообщил РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после очного заседания Синода РПЦ под председательством патриарха.Первое в 2021 году очное заседание Синода прошло во вторник в Даниловском монастыре Москвы, все его участники, включая предстоятеля Церкви, были в медицинских масках.По словам Легойды, после вакцинации патриарх Кирилл "чувствует себя очень хорошо".На вопрос, какой именно вакциной привился предстоятель Русской церкви, собеседник агентства ответил: "Одной из трех отечественных".
РИА Новости
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религия, владимир легойда, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, общество

Патриарх Кирилл привился одной из российских вакцин от COVID-19

18:15 13.04.2021 (обновлено: 18:22 13.04.2021)
 
Патриарх Кирилл на открытии первого Международного съезда православной молодежи в Москве
Патриарх Кирилл на открытии первого Международного съезда православной молодежи в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в марте сделал двухкомпонентную прививку от коронавируса одной из российских вакцин и чувствует себя после вакцинации хорошо, сообщил РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда после очного заседания Синода РПЦ под председательством патриарха.
Первое в 2021 году очное заседание Синода прошло во вторник в Даниловском монастыре Москвы, все его участники, включая предстоятеля Церкви, были в медицинских масках.
"Да, святейший патриарх вакцинировался. Оба укола были сделаны еще в марте, до 20-го числа", - сказал Легойда РИА Новости в ответ на вопрос, означает ли очный формат заседания впервые за долгие месяцы то, что патриарх Кирилл сделал прививку от коронавируса некоторое время назад и уже может спокойно участвовать в публичных мероприятиях.
По словам Легойды, после вакцинации патриарх Кирилл "чувствует себя очень хорошо".
На вопрос, какой именно вакциной привился предстоятель Русской церкви, собеседник агентства ответил: "Одной из трех отечественных".
 
Распространение коронавирусаРелигияВладимир ЛегойдаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьОбщество
 
 
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