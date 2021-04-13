Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728113276.html
Святые дары для причащения не подвержены инфекции, заявил патриарх Кирилл
Святые дары для причащения не подвержены инфекции, заявил патриарх Кирилл
Святые дары, которыми причащают верующих, не подвержены инфекции, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив при этом, что соблюдать в храмах... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T17:01
2021-04-13T17:01
религия и мировоззрение
религия
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/101746/77/1017467756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f99927254461ab9e01f3a51f3e826e5d.jpg
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Святые дары, которыми причащают верующих, не подвержены инфекции, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив при этом, что соблюдать в храмах противовирусные меры все равно необходимо.Патриарх во вторник проводит первое в этом году очное заседание Синода РПЦ. В ходе него он коснулся вопроса, который остро встал в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, – безопасного совершения таинств и обрядов, в частности причащения.Для него используют святые дары – ритуально приготовленные священником хлеб и вино, которые, согласно преданию, во время литургии превращаются в Тело и Кровь Христову. Дары берут руками и пьют из общей чаши, также используется общая для всех ложка – лжица. В марте 2020 года в связи с распространением коронавируса синод РПЦ разослал по епархиям инструкции по профилактике эпидемии, которые действуют и сейчас. Так, лжицу протирают специальным платком с дезинфицирующим средством после каждого причастника, запивку раздают в одноразовых стаканчиках, также запретили целовать чашу, крест и руку священнослужителю.По его словам, из общей чаши потребляют святые дары и священнослужители, "там, где нет диаконов", в том числе и он сам. "После Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю святые дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть святая, которая преподается святым", - подчеркнул патриарх Кирилл.Вместе с тем, он уточнил, что меры, касающиеся посещения храмов, были приняты священноначалием Русской церкви своевременно, и "это предотвратило наметившуюся тенденцию обвинять, как нередко бывает, Церковь в том, что она является источником распространения инфекции"."Братья, будем продолжать наши молитвы и наши труды, строго исполняя все необходимые санитарные предписания и поддерживая в исполнении этих предписаний наш народ", - заключил патриарх.
https://ria.ru/20210411/ekzortsizm-1727789517.html
https://ria.ru/20210410/palomnichestva-1727702357.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/101746/77/1017467756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50fcfaa9ae2c535f3df674dfe9f09709.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, православие

Святые дары для причащения не подвержены инфекции, заявил патриарх Кирилл

17:01 13.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПатриарх Кирилл освящает храм святого Александра Невского в Калининграде
Патриарх Кирилл освящает храм святого Александра Невского в Калининграде - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Святые дары, которыми причащают верующих, не подвержены инфекции, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив при этом, что соблюдать в храмах противовирусные меры все равно необходимо.
Патриарх во вторник проводит первое в этом году очное заседание Синода РПЦ. В ходе него он коснулся вопроса, который остро встал в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, – безопасного совершения таинств и обрядов, в частности причащения.
"Мы ни в коем случае не подвергаем сомнению целительную силу Святых Христовых Таин! И доказательством служит то обстоятельство, что после причащения наши диаконы потребляют святые дары из общей чаши, и ни один из них не заболел и никогда не заболеет", - сказал патриарх Кирилл.
Для него используют святые дары – ритуально приготовленные священником хлеб и вино, которые, согласно преданию, во время литургии превращаются в Тело и Кровь Христову. Дары берут руками и пьют из общей чаши, также используется общая для всех ложка – лжица. В марте 2020 года в связи с распространением коронавируса синод РПЦ разослал по епархиям инструкции по профилактике эпидемии, которые действуют и сейчас. Так, лжицу протирают специальным платком с дезинфицирующим средством после каждого причастника, запивку раздают в одноразовых стаканчиках, также запретили целовать чашу, крест и руку священнослужителю.
Верующая в Благовещенском соборе перед началом крестного хода в праздник явления Казанской иконы Божией матери в Казани - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
11 апреля, 17:05Религия и мировоззрение
Священник рассказал об отношении РПЦ к обряду изгнания бесов
По его словам, из общей чаши потребляют святые дары и священнослужители, "там, где нет диаконов", в том числе и он сам. "После Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю святые дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть святая, которая преподается святым", - подчеркнул патриарх Кирилл.
Вместе с тем, он уточнил, что меры, касающиеся посещения храмов, были приняты священноначалием Русской церкви своевременно, и "это предотвратило наметившуюся тенденцию обвинять, как нередко бывает, Церковь в том, что она является источником распространения инфекции".
"Братья, будем продолжать наши молитвы и наши труды, строго исполняя все необходимые санитарные предписания и поддерживая в исполнении этих предписаний наш народ", - заключил патриарх.
Верующие празднуют схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 16:12Религия и мировоззрение
В РПЦ призвали россиян не ездить в зарубежные паломничества перед Пасхой
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьПравославие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
01:15Специалист объяснил, как смартфоны определяют ваш возраст
Лента новостейМолния