https://ria.ru/20210413/patriarkh-1728113276.html

Святые дары для причащения не подвержены инфекции, заявил патриарх Кирилл

Святые дары для причащения не подвержены инфекции, заявил патриарх Кирилл

Святые дары, которыми причащают верующих, не подвержены инфекции, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив при этом, что соблюдать в храмах... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T17:01

2021-04-13T17:01

2021-04-13T17:01

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религия

россия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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православие

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Святые дары, которыми причащают верующих, не подвержены инфекции, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив при этом, что соблюдать в храмах противовирусные меры все равно необходимо.Патриарх во вторник проводит первое в этом году очное заседание Синода РПЦ. В ходе него он коснулся вопроса, который остро встал в 2020 году в связи с пандемией коронавируса, – безопасного совершения таинств и обрядов, в частности причащения.Для него используют святые дары – ритуально приготовленные священником хлеб и вино, которые, согласно преданию, во время литургии превращаются в Тело и Кровь Христову. Дары берут руками и пьют из общей чаши, также используется общая для всех ложка – лжица. В марте 2020 года в связи с распространением коронавируса синод РПЦ разослал по епархиям инструкции по профилактике эпидемии, которые действуют и сейчас. Так, лжицу протирают специальным платком с дезинфицирующим средством после каждого причастника, запивку раздают в одноразовых стаканчиках, также запретили целовать чашу, крест и руку священнослужителю.По его словам, из общей чаши потребляют святые дары и священнослужители, "там, где нет диаконов", в том числе и он сам. "После Божественной литургии, поскольку я служу без диакона, я потребляю святые дары без всякого сомнения, с полной уверенностью в том, что, причащаясь Тела и Крови Христовой, мы причащаемся великой святыне, которая не подвержена никакой инфекции, никакому злу, потому что это есть святая, которая преподается святым", - подчеркнул патриарх Кирилл.Вместе с тем, он уточнил, что меры, касающиеся посещения храмов, были приняты священноначалием Русской церкви своевременно, и "это предотвратило наметившуюся тенденцию обвинять, как нередко бывает, Церковь в том, что она является источником распространения инфекции"."Братья, будем продолжать наши молитвы и наши труды, строго исполняя все необходимые санитарные предписания и поддерживая в исполнении этих предписаний наш народ", - заключил патриарх.

https://ria.ru/20210411/ekzortsizm-1727789517.html

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религия, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, православие