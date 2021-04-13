https://ria.ru/20210413/pasport-1728042479.html

Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности

Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности

Российский паспорт поднялся на две строчки в индексе паспортов мира и занял 48-е место, сообщила швейцарская компания Henley & Partners. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:10

2021-04-13T12:10

2021-04-13T12:31

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афганистан

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южная корея

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский паспорт поднялся на две строчки в индексе паспортов мира и занял 48-е место, сообщила швейцарская компания Henley & Partners.Так, российское гражданство дает возможность посетить 118 государств без предварительного оформления визы.Возглавляет список по-прежнему японский паспорт: его обладатели могут поехать в 193 страны мира. Далее идет сингапурский документ (192 страны), а третью строчку разделили Германия и Южная Корея (191 страна). Наименее привлекательным считается паспорт Афганистана — его обладателям доступны только 26 стран.Рейтинг составляется на основе индекса свободы передвижения: учитывается, сколько государств владелец паспорта может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.

https://ria.ru/20210407/pasport-1727117375.html

россия

афганистан

германия

южная корея

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, henley&partners , новости - туризм, афганистан, германия, южная корея, япония