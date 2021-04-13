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Туризм
https://ria.ru/20210413/pasport-1728042479.html
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности
Российский паспорт поднялся на две строчки в индексе паспортов мира и занял 48-е место, сообщила швейцарская компания Henley & Partners. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:10
2021-04-13T12:31
туризм
россия
henley&partners
новости - туризм
афганистан
германия
южная корея
япония
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский паспорт поднялся на две строчки в индексе паспортов мира и занял 48-е место, сообщила швейцарская компания Henley &amp; Partners.Так, российское гражданство дает возможность посетить 118 государств без предварительного оформления визы.Возглавляет список по-прежнему японский паспорт: его обладатели могут поехать в 193 страны мира. Далее идет сингапурский документ (192 страны), а третью строчку разделили Германия и Южная Корея (191 страна). Наименее привлекательным считается паспорт Афганистана — его обладателям доступны только 26 стран.Рейтинг составляется на основе индекса свободы передвижения: учитывается, сколько государств владелец паспорта может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.
https://ria.ru/20210407/pasport-1727117375.html
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россия, henley&partners , новости - туризм, афганистан, германия, южная корея, япония

Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности

12:10 13.04.2021 (обновлено: 12:31 13.04.2021)
 
© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский паспорт поднялся на две строчки в индексе паспортов мира и занял 48-е место, сообщила швейцарская компания Henley & Partners.
Так, российское гражданство дает возможность посетить 118 государств без предварительного оформления визы.
Возглавляет список по-прежнему японский паспорт: его обладатели могут поехать в 193 страны мира. Далее идет сингапурский документ (192 страны), а третью строчку разделили Германия и Южная Корея (191 страна). Наименее привлекательным считается паспорт Афганистана — его обладателям доступны только 26 стран.
Рейтинг составляется на основе индекса свободы передвижения: учитывается, сколько государств владелец паспорта может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.
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