https://ria.ru/20210413/pasport-1728042479.html
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности
Российский паспорт поднялся на две строчки в индексе паспортов мира и занял 48-е место, сообщила швейцарская компания Henley & Partners. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:10
2021-04-13T12:10
2021-04-13T12:31
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский паспорт поднялся на две строчки в индексе паспортов мира и занял 48-е место, сообщила швейцарская компания Henley & Partners.Так, российское гражданство дает возможность посетить 118 государств без предварительного оформления визы.Возглавляет список по-прежнему японский паспорт: его обладатели могут поехать в 193 страны мира. Далее идет сингапурский документ (192 страны), а третью строчку разделили Германия и Южная Корея (191 страна). Наименее привлекательным считается паспорт Афганистана — его обладателям доступны только 26 стран.Рейтинг составляется на основе индекса свободы передвижения: учитывается, сколько государств владелец паспорта может посетить без визы или в упрощенном порядке ее получения.
https://ria.ru/20210407/pasport-1727117375.html
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россия, henley&partners , новости - туризм, афганистан, германия, южная корея, япония