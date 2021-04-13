https://ria.ru/20210413/pamyatka-1728139087.html
Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Турцию и Танзанию
Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Турцию и Танзанию
Ростуризм опубликовал памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, которые купили туры в Турцию и Танзанию. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:53
2021-04-13T18:53
2021-04-13T23:22
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
турция
танзания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155625/71/1556257173_0:158:3080:1891_1920x0_80_0_0_07c8fc14708cefec25cdd787d5ccfc83.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ростуризм опубликовал памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, которые купили туры в Турцию и Танзанию.Накануне оперштаб ограничил авиасообщение с этими двумя странами с 15 апреля до 1 июня."Если ваш вылет из России запланирован на 13 или 14 апреля. Так как авиасообщение приостанавливается с 15 апреля, отмена туров на 13 и 14 число не попадает под страховой случай — вам нужно связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки", — говорится в сообщении.В случае уже нахождения на отдыхе в Турции туристам советуют продолжить отдых. Обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты.Если путешественник решит вернуться домой раньше, то в первую очередь об этом надо сообщить представителю туроператора и обсудить возможные варианты. Если же турист путешествует самостоятельно, то нужно обратиться в авиакомпанию, в которой покупался билет и уточнить условия переноса вылета.При условии, что путевка куплена в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня, нужно обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, перенос поездки на более поздние даты и отмену тура.В случае отмены тура Ростуризм советует: "Вам нужно предоставить письменное заявление (образец можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора). Укажите в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку. <...> Важно: туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суде".Если поездка запланирована после 1 июня 2021 года, то стоит подождать и следить за информацией, ограничение на перелеты временное.
https://ria.ru/20210413/otdykh-1728057560.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210413/otdykh-1728053786.html
турция
танзания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155625/71/1556257173_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d90ad52dbe3aa916b126589cb50ad7b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, танзания, в мире
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ростуризм опубликовал
памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, которые купили туры в Турцию
и Танзанию
.
Накануне оперштаб ограничил авиасообщение с этими двумя странами с 15 апреля до 1 июня.
"Если ваш вылет из России запланирован на 13 или 14 апреля. Так как авиасообщение приостанавливается с 15 апреля, отмена туров на 13 и 14 число не попадает под страховой случай — вам нужно связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки", — говорится в сообщении.
В случае уже нахождения на отдыхе в Турции туристам советуют продолжить отдых. Обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты.
Если путешественник решит вернуться домой раньше, то в первую очередь об этом надо сообщить представителю туроператора и обсудить возможные варианты. Если же турист путешествует самостоятельно, то нужно обратиться в авиакомпанию, в которой покупался билет и уточнить условия переноса вылета.
При условии, что путевка куплена в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня, нужно обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, перенос поездки на более поздние даты и отмену тура.
В случае отмены тура Ростуризм советует: "Вам нужно предоставить письменное заявление (образец можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора
). Укажите в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку. <...> Важно: туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суде".
Если поездка запланирована после 1 июня 2021 года, то стоит подождать и следить за информацией, ограничение на перелеты временное.