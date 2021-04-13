https://ria.ru/20210413/pamyatka-1728139087.html

Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Турцию и Танзанию

Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Турцию и Танзанию

Ростуризм опубликовал памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, которые купили туры в Турцию и Танзанию. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:53

2021-04-13T18:53

2021-04-13T23:22

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ростуризм опубликовал памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, которые купили туры в Турцию и Танзанию.Накануне оперштаб ограничил авиасообщение с этими двумя странами с 15 апреля до 1 июня."Если ваш вылет из России запланирован на 13 или 14 апреля. Так как авиасообщение приостанавливается с 15 апреля, отмена туров на 13 и 14 число не попадает под страховой случай — вам нужно связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки", — говорится в сообщении.В случае уже нахождения на отдыхе в Турции туристам советуют продолжить отдых. Обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты.Если путешественник решит вернуться домой раньше, то в первую очередь об этом надо сообщить представителю туроператора и обсудить возможные варианты. Если же турист путешествует самостоятельно, то нужно обратиться в авиакомпанию, в которой покупался билет и уточнить условия переноса вылета.При условии, что путевка куплена в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня, нужно обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, перенос поездки на более поздние даты и отмену тура.В случае отмены тура Ростуризм советует: "Вам нужно предоставить письменное заявление (образец можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора). Укажите в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку. <...> Важно: туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суде".Если поездка запланирована после 1 июня 2021 года, то стоит подождать и следить за информацией, ограничение на перелеты временное.

https://ria.ru/20210413/otdykh-1728057560.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210413/otdykh-1728053786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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