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Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Турцию и Танзанию
Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Турцию и Танзанию
Ростуризм опубликовал памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, которые купили туры в Турцию и Танзанию. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:53
2021-04-13T23:22
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ростуризм опубликовал памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, которые купили туры в Турцию и Танзанию.Накануне оперштаб ограничил авиасообщение с этими двумя странами с 15 апреля до 1 июня."Если ваш вылет из России запланирован на 13 или 14 апреля. Так как авиасообщение приостанавливается с 15 апреля, отмена туров на 13 и 14 число не попадает под страховой случай — вам нужно связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки", — говорится в сообщении.В случае уже нахождения на отдыхе в Турции туристам советуют продолжить отдых. Обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты.Если путешественник решит вернуться домой раньше, то в первую очередь об этом надо сообщить представителю туроператора и обсудить возможные варианты. Если же турист путешествует самостоятельно, то нужно обратиться в авиакомпанию, в которой покупался билет и уточнить условия переноса вылета.При условии, что путевка куплена в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня, нужно обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, перенос поездки на более поздние даты и отмену тура.В случае отмены тура Ростуризм советует: "Вам нужно предоставить письменное заявление (образец можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора). Укажите в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку. &lt;...&gt; Важно: туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суде".Если поездка запланирована после 1 июня 2021 года, то стоит подождать и следить за информацией, ограничение на перелеты временное.
https://ria.ru/20210413/otdykh-1728057560.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, танзания, в мире

Ростуризм опубликовал памятку для купивших туры в Турцию и Танзанию

18:53 13.04.2021 (обновлено: 23:22 13.04.2021)
 
© Depositphotos / monticelloВид на Бодрум, Турция
Вид на Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Depositphotos / monticello
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ростуризм опубликовал памятку с разъяснениями, что делать российским туристам, которые купили туры в Турцию и Танзанию.
Накануне оперштаб ограничил авиасообщение с этими двумя странами с 15 апреля до 1 июня.
"Если ваш вылет из России запланирован на 13 или 14 апреля. Так как авиасообщение приостанавливается с 15 апреля, отмена туров на 13 и 14 число не попадает под страховой случай — вам нужно связаться с турагентом и обсудить возможные варианты переноса или отмены поездки", — говорится в сообщении.
В случае уже нахождения на отдыхе в Турции туристам советуют продолжить отдых. Обратный рейс должен состояться в даты, на которые были куплены билеты.
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Если путешественник решит вернуться домой раньше, то в первую очередь об этом надо сообщить представителю туроператора и обсудить возможные варианты. Если же турист путешествует самостоятельно, то нужно обратиться в авиакомпанию, в которой покупался билет и уточнить условия переноса вылета.
При условии, что путевка куплена в Турцию или Танзанию на период с 15 апреля до 1 июня, нужно обсудить с турагентом возможность смены направления отдыха на те же даты, перенос поездки на более поздние даты и отмену тура.
В случае отмены тура Ростуризм советует: "Вам нужно предоставить письменное заявление (образец можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора). Укажите в нем причину расторжения договора и требование вернуть средства, внесенные за поездку. <...> Важно: туроператор имеет право удержать деньги за фактически понесенные им расходы. Если вы не согласны с размером вычета, вы можете оспорить его в суде".
Если поездка запланирована после 1 июня 2021 года, то стоит подождать и следить за информацией, ограничение на перелеты временное.
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