https://ria.ru/20210413/otdykh-1728089732.html
Эксперты выяснили, куда можно улететь вместо Турции на майские праздники
Эксперты выяснили, куда можно улететь вместо Турции на майские праздники
После объявления о прекращении авиасообщения с Турцией и Танзанией резко выросло число поисковых запросов билетов по большому числу направлений, эксперты... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:24
2021-04-13T15:24
2021-04-13T18:25
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. После объявления о прекращении авиасообщения с Турцией и Танзанией резко выросло число поисковых запросов билетов по большому числу направлений, эксперты выяснили, какие страны могут стать на майские праздники заменой популярным местам отдыха, сообщает Aviasales.Так, например, по данным сервиса, интерес к перелетам в Иорданию вырос на 129 процентов. Добраться туда напрямую невозможно, прямых рейсов нет, а билеты с пересадкой в ближневосточных хабах (Доха, Дубай) стоят от 26 тысяч рублей в один конец. В два раза чаще туристы стали запрашивать Тунис. Туда пока также можно добраться лишь со стыковкой (прямые перелеты ожидаются во второй половине апреля), заплатив от 40 тысяч рублей.В Египет, поиски авиабилетов в который также увеличились вдвое, можно улететь за 18 тысяч рублей. В недавно открывшийся Кипр – за 35 тысяч, а в ОАЭ – за 23 тысячи.В открытую для туристов Грузию, прямых рейсов нет, а перелет с пересадкой в Европе (Варшава, Рига), стоит от 17 тысяч рублей. В Сербию и Хорватию – от 15 тысяч (есть прямые рейсы из Москвы), в Черногорию – почти в два раза дороже. Можно отправиться и в Марокко, заплатив, за билет от 22 тысяч рублей.Путевки на Кубу и Мальдивы предлагают многие туроператоры, если брать отдельно перелет, то он обойдется в 62 и 23 тысячи рублей соответственно.Интерес ко всем этим направлениям, после закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией, вырос более, чем в полтора раза. При этом, по данным сервиса, россияне рассматривают возможность попасть в Турцию через Белоруссию. Число запросов билетов Минск – Анталья и Минск – Стамбул выросло на 79 и 65 процентов соответственно.
https://ria.ru/20210412/maldivy-1599488394.html
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цены, авиабилеты, куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, новости - туризм, доха, иордания, грузия, майские праздники, отдых
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. После объявления о прекращении авиасообщения с Турцией и Танзанией резко выросло число поисковых запросов билетов по большому числу направлений, эксперты выяснили, какие страны могут стать на майские праздники заменой популярным местам отдыха, сообщает Aviasales.
Так, например, по данным сервиса, интерес к перелетам в Иорданию вырос на 129 процентов. Добраться туда напрямую невозможно, прямых рейсов нет, а билеты с пересадкой в ближневосточных хабах (Доха, Дубай) стоят от 26 тысяч рублей в один конец.
В два раза чаще туристы стали запрашивать Тунис. Туда пока также можно добраться лишь со стыковкой (прямые перелеты ожидаются во второй половине апреля), заплатив от 40 тысяч рублей.
В Египет, поиски авиабилетов в который также увеличились вдвое, можно улететь за 18 тысяч рублей. В недавно открывшийся Кипр – за 35 тысяч, а в ОАЭ – за 23 тысячи.
В открытую для туристов Грузию, прямых рейсов нет, а перелет с пересадкой в Европе (Варшава, Рига), стоит от 17 тысяч рублей. В Сербию и Хорватию – от 15 тысяч (есть прямые рейсы из Москвы), в Черногорию – почти в два раза дороже. Можно отправиться и в Марокко, заплатив, за билет от 22 тысяч рублей.
Путевки на Кубу и Мальдивы предлагают многие туроператоры, если брать отдельно перелет, то он обойдется в 62 и 23 тысячи рублей соответственно.
Интерес ко всем этим направлениям, после закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией, вырос более, чем в полтора раза. При этом, по данным сервиса, россияне рассматривают возможность попасть в Турцию через Белоруссию. Число запросов билетов Минск – Анталья и Минск – Стамбул выросло на 79 и 65 процентов соответственно.