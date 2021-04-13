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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
https://ria.ru/20210413/otchet-1728109056.html
Депутаты Ростовской области оценили отчет правительства региона
Депутаты Ростовской области оценили отчет правительства региона
Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет губернатора региона Василия Голубева о работе областного правительства... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:44
2021-04-13T17:49
ростовская область
справедливая россия
ростовская область
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет губернатора региона Василия Голубева о работе областного правительства в минувшем году, передает корреспондент РИА Новости.По словам губернатора, несмотря на непростую ситуацию прошлого года, региону удалось обеспечить устойчивое функционирование и социальной, и экономической сфер региона. Так, на 1,7% выросло промпроизводство, сохранились темпы ввода жилья и вырос уровень зарплаты и объем инвестиций."Минувший год был чрезвычайно сложным. Тем не менее, благодаря реализации мер поддержки Ростовская область смогла сохранить темпы развития. Это касается как государственных, муниципальных, так и производственных структур", - сказал председатель заксобрания области Александр Ищенко. Он добавил, что в области сформирован задел, чтобы текущий год стал годом выхода из пандемийного периода.Руководитель фракции "Справедливая Россия" в парламенте региона Сергей Косинов отметил, что региону в целом удалось "удержаться на плаву", выросли доходы и расходы областного бюджета. Главы фракций КПРФ и ЛДПР отметили положительную динамику в отдельных показателях, указав и на проблемы региона, в числе которых качество жилья, падение рождаемости, проблемы с реализацией мусорной реформы.Помимо отчета губернатора о деятельности правительства региона, депутаты также приняли поправки в ряд областных законов. В частности, размер пособий на детей от 3 до 7 лет теперь будет варьироваться в зависимости от доходов семьи, вводится административная ответственность за нарушение правил выпаса сельхозживотных. Также депутаты ужесточили нормы по площади, необходимой для розничной продажи алкоголя в объектах общепита на территории многоквартирных домов.
https://ria.ru/20210408/blagoustroystvo-1727384437.html
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справедливая россия, ростовская область, экономика

Депутаты Ростовской области оценили отчет правительства региона

16:44 13.04.2021 (обновлено: 17:49 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет губернатора региона Василия Голубева о работе областного правительства в минувшем году, передает корреспондент РИА Новости.
По словам губернатора, несмотря на непростую ситуацию прошлого года, региону удалось обеспечить устойчивое функционирование и социальной, и экономической сфер региона. Так, на 1,7% выросло промпроизводство, сохранились темпы ввода жилья и вырос уровень зарплаты и объем инвестиций.
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"Минувший год был чрезвычайно сложным. Тем не менее, благодаря реализации мер поддержки Ростовская область смогла сохранить темпы развития. Это касается как государственных, муниципальных, так и производственных структур", - сказал председатель заксобрания области Александр Ищенко. Он добавил, что в области сформирован задел, чтобы текущий год стал годом выхода из пандемийного периода.
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в парламенте региона Сергей Косинов отметил, что региону в целом удалось "удержаться на плаву", выросли доходы и расходы областного бюджета. Главы фракций КПРФ и ЛДПР отметили положительную динамику в отдельных показателях, указав и на проблемы региона, в числе которых качество жилья, падение рождаемости, проблемы с реализацией мусорной реформы.
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Помимо отчета губернатора о деятельности правительства региона, депутаты также приняли поправки в ряд областных законов. В частности, размер пособий на детей от 3 до 7 лет теперь будет варьироваться в зависимости от доходов семьи, вводится административная ответственность за нарушение правил выпаса сельхозживотных. Также депутаты ужесточили нормы по площади, необходимой для розничной продажи алкоголя в объектах общепита на территории многоквартирных домов.
 
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