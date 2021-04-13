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В ДНР рассказали, что стало точкой невозврата в Донбассе
В ДНР рассказали, что стало точкой невозврата в Донбассе
Решение Киева начать в 2014 году силовую операцию против жителей Донбасса стало точкой невозврата, считает заместитель председателя Общественной палаты... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:43
2021-04-13T10:33
россия
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
минск
оон
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Решение Киева начать в 2014 году силовую операцию против жителей Донбасса стало точкой невозврата, считает заместитель председателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова.Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС).По ее словам, это стало "точкой невозврата"."Изменилось бы решение Донбасса, если бы АТО не объявляли? Уверена, что нет. Нам чужды те ценности и идеалы, которые Запад активно насаждал и насаждает в Украине. Мы не смогли бы жить бок о бок с людьми, которые считают Бандеру героем, не чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, уничтожают наши духовные ценности, запрещают говорить на родном языке. Мы не смогли жить дальше с властью, которая рассказывает, что Россия – враг. Исторические связи крепки, и Донбасс по-прежнему неразрывно связан с Россией", - добавила Мартьянова.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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россия, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ДНР рассказали, что стало точкой невозврата в Донбассе

08:43 13.04.2021 (обновлено: 10:33 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР в поселке Старомихайловка Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР в поселке Старомихайловка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Решение Киева начать в 2014 году силовую операцию против жителей Донбасса стало точкой невозврата, считает заместитель председателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС).
"Могли ли украинские радикалы, захватившие власть в Киеве в 2014 году, повести себя иначе? Нет, потому что идеология, которая двигала "героев" Майдана, предполагала уничтожение всего, что связано с Россией. Именно против такого порядка в 2014 году встал Донбасс. Украинские власти не услышали голос русскоговорящего населения. Ведомые своей националистической идеей, они решили применить против мирного населения оружие", - сказала РИА Новости Мартьянова.
По ее словам, это стало "точкой невозврата".
"Изменилось бы решение Донбасса, если бы АТО не объявляли? Уверена, что нет. Нам чужды те ценности и идеалы, которые Запад активно насаждал и насаждает в Украине. Мы не смогли бы жить бок о бок с людьми, которые считают Бандеру героем, не чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, уничтожают наши духовные ценности, запрещают говорить на родном языке. Мы не смогли жить дальше с властью, которая рассказывает, что Россия – враг. Исторические связи крепки, и Донбасс по-прежнему неразрывно связан с Россией", - добавила Мартьянова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
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