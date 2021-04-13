В ДНР рассказали, что стало точкой невозврата в Донбассе
08:43 13.04.2021 (обновлено: 10:33 13.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР в поселке Старомихайловка Донецкой области
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Решение Киева начать в 2014 году силовую операцию против жителей Донбасса стало точкой невозврата, считает заместитель председателя Общественной палаты самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС).
"Могли ли украинские радикалы, захватившие власть в Киеве в 2014 году, повести себя иначе? Нет, потому что идеология, которая двигала "героев" Майдана, предполагала уничтожение всего, что связано с Россией. Именно против такого порядка в 2014 году встал Донбасс. Украинские власти не услышали голос русскоговорящего населения. Ведомые своей националистической идеей, они решили применить против мирного населения оружие", - сказала РИА Новости Мартьянова.
По ее словам, это стало "точкой невозврата".
"Изменилось бы решение Донбасса, если бы АТО не объявляли? Уверена, что нет. Нам чужды те ценности и идеалы, которые Запад активно насаждал и насаждает в Украине. Мы не смогли бы жить бок о бок с людьми, которые считают Бандеру героем, не чтят подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, уничтожают наши духовные ценности, запрещают говорить на родном языке. Мы не смогли жить дальше с властью, которая рассказывает, что Россия – враг. Исторические связи крепки, и Донбасс по-прежнему неразрывно связан с Россией", - добавила Мартьянова.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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