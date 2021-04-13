В ООН прокомментировали разговор Путина и Байдена
19:49 13.04.2021 (обновлено: 20:02 13.04.2021)
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 13 апр - РИА Новости. Открытый и позитивный диалог между Россией и США крайне важен для мира и безопасности, прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.
"Я думаю, чрезвычайно важно для работы, которая идет здесь в ООН для мира и безопасности, чтобы был открытый и позитивный диалог между Москвой и Вашингтоном, двумя постоянным членами Совета Безопасности. Мы поддержим любой диалог между двумя (странами - ред.)", - сообщил на брифинге Дюжаррик.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что разговор между Байденом и Путиным состоялся по инициативе американской стороны, Байден подтвердил Путину переданное ранее приглашение принять участие в климатическом саммите в режиме видеоконференции 22-23 апреля. Президенты в телефонном разговоре выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке.