https://ria.ru/20210413/oon-1728147650.html

В ООН прокомментировали разговор Путина и Байдена

В ООН прокомментировали разговор Путина и Байдена

Открытый и позитивный диалог между Россией и США крайне важен для мира и безопасности, прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:49

2021-04-13T19:49

2021-04-13T20:02

россия

джо байден

владимир путин

оон

сша

в мире

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ООН, 13 апр - РИА Новости. Открытый и позитивный диалог между Россией и США крайне важен для мира и безопасности, прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик состоявшийся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом.Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что разговор между Байденом и Путиным состоялся по инициативе американской стороны, Байден подтвердил Путину переданное ранее приглашение принять участие в климатическом саммите в режиме видеоконференции 22-23 апреля. Президенты в телефонном разговоре выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности. Байден высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке.

https://ria.ru/20210413/razvedka-1728129205.html

россия

сша

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2021

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россия, джо байден, владимир путин, оон, сша, в мире