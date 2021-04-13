ОБСЕ зафиксировала резкий рост числа обстрелов в Донбассе в апреле
22:41 13.04.2021 (обновлено: 23:57 13.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, который остался без крыши из-за обстрелов, а со временем и без жильцов
ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала апреля зафиксировала утроение числа обстрелов в Донбассе, написала в Telegram пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам встречи подгрупп контактной группы.
По ее словам, именно с этого начал свое выступление координатор подгруппы по безопасности от ОБСЕ Яшар Халит Чевик.
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Ковшарь подчеркнула, что только за первые 13 дней апреля количество нарушений почти сравнялось с показателем за весь предыдущий месяц.
"В этот период погиб один мирный житель и один военнослужащий, а два мирных жителя получили ранения", — добавила она.
Представитель делегации уточнила, что республики внесли на рассмотрение подгрупп свои компромиссные предложения по координационному механизму обеспечения перемирия в ответ на поступивший проект Киева и настаивали на их рассмотрении.
"К сожалению, продуктивного обсуждения предложений и обмена мнениями не получилось. Киев пытался навязать обсуждение своего проекта заявления по итогам внеочередного заседания контактной группы, чисто декларативного и давно утратившего актуальность. Результата достичь не удалось", — заключила представитель делегации.
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