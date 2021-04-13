https://ria.ru/20210413/obstrel-1728162326.html

ОБСЕ зафиксировала резкий рост числа обстрелов в Донбассе в апреле

ОБСЕ зафиксировала резкий рост числа обстрелов в Донбассе в апреле

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала апреля зафиксировала утроение числа обстрелов в Донбассе, написала в Telegram пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T22:41

2021-04-13T22:41

2021-04-13T23:57

смм обсе

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604390688_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d277251a8f0857e07647c7055452958.jpg

ЛУГАНСК, 13 апр — РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с начала апреля зафиксировала утроение числа обстрелов в Донбассе, написала в Telegram пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам встречи подгрупп контактной группы.По ее словам, именно с этого начал свое выступление координатор подгруппы по безопасности от ОБСЕ Яшар Халит Чевик.Ковшарь подчеркнула, что только за первые 13 дней апреля количество нарушений почти сравнялось с показателем за весь предыдущий месяц."В этот период погиб один мирный житель и один военнослужащий, а два мирных жителя получили ранения", — добавила она.Представитель делегации уточнила, что республики внесли на рассмотрение подгрупп свои компромиссные предложения по координационному механизму обеспечения перемирия в ответ на поступивший проект Киева и настаивали на их рассмотрении."К сожалению, продуктивного обсуждения предложений и обмена мнениями не получилось. Киев пытался навязать обсуждение своего проекта заявления по итогам внеочередного заседания контактной группы, чисто декларативного и давно утратившего актуальность. Результата достичь не удалось", — заключила представитель делегации.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

https://ria.ru/20210411/ukraina-1727679688.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире