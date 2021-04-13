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ДНР заявила о минометном обстреле окраины Горловки украинскими силовиками
ДНР заявила о минометном обстреле окраины Горловки украинскими силовиками
Украинские силовики во вторник обстреляли окраины Горловки из миномета, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:11
2021-04-13T09:11
донецкая народная республика
горловка
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли окраины Горловки из миномета, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня в 04:43 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты 6/7 (окраина Горловки - ред.). Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html
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донецкая народная республика, горловка, украина, в мире

ДНР заявила о минометном обстреле окраины Горловки украинскими силовиками

09:11 13.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли окраины Горловки из миномета, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 04:43 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты 6/7 (окраина Горловки - ред.). Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.
Военнослужащий армии ДНР в поселке Старомихайловка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
08:43
В ДНР рассказали, что стало точкой невозврата в Донбассе
 
Донецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраинаВ мире
 
 
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