https://ria.ru/20210413/obstrel-1728013657.html

ДНР заявила о минометном обстреле окраины Горловки украинскими силовиками

ДНР заявила о минометном обстреле окраины Горловки украинскими силовиками

Украинские силовики во вторник обстреляли окраины Горловки из миномета, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:11

2021-04-13T09:11

2021-04-13T09:11

донецкая народная республика

горловка

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли окраины Горловки из миномета, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня в 04:43 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении поселка шахты 6/7 (окраина Горловки - ред.). Выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20210413/operatsiya-1728010412.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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донецкая народная республика, горловка, украина, в мире