https://ria.ru/20210413/obman-1728001285.html
Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе
В последние годы украинские власти "плюют" на участников боевых действий в Донбассе, в том числе обманывают их с обещанной землей, заявила в эфире телеканала... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T03:28
2021-04-13T03:28
2021-04-13T11:37
руслан хомчак
надежда савченко
донбасс
верховная рада украины
украина
в мире
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В последние годы украинские власти "плюют" на участников боевых действий в Донбассе, в том числе обманывают их с обещанной землей, заявила в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко."Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники АТО ("антитеррористической операции", как в Киеве называли вооруженный конфликт в Донбассе. — Прим. ред.) до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтвержденные обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила", — сказала она.По словам Савченко, инциденты, когда местные власти крадут землю у участников боевых действий, происходят повсеместно. "Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух?" — задалась вопросом экс-депутат.Она добавила, что в 2013-2014 годах, после Майдана, многие украинцы испытывали оптимизм и на войну в Донбассе отправилось много добровольцев. "В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей", — заключила Савченко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С конца февраля в регионе растет напряженность: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление.В Москве ситуацию назвали опасной, поскольку на востоке Украины снова может разгореться гражданская война. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в этих условиях принимает меры для обеспечения своей безопасности, но передвижения войск по ее территории не должны никого беспокоить, так как Россия ни для кого не представляет угрозы.
https://ria.ru/20210409/dezertiry-1727600384.html
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руслан хомчак, надежда савченко, донбасс, верховная рада украины, украина, в мире
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
В последние годы украинские власти "плюют" на участников боевых действий в Донбассе
, в том числе обманывают их с обещанной землей, заявила в эфире телеканала "Наш
" бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко
.
"Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники АТО ("антитеррористической операции", как в Киеве называли вооруженный конфликт в Донбассе. — Прим. ред.) до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтвержденные обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила", — сказала она.
По словам Савченко, инциденты, когда местные власти крадут землю у участников боевых действий, происходят повсеместно. "Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух?" — задалась вопросом экс-депутат.
Она добавила, что в 2013-2014 годах, после Майдана, многие украинцы испытывали оптимизм и на войну в Донбассе отправилось много добровольцев. "В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей", — заключила Савченко.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН
, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
С конца февраля в регионе растет напряженность: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление.
В Москве ситуацию назвали опасной, поскольку на востоке Украины снова может разгореться гражданская война. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в этих условиях принимает меры для обеспечения своей безопасности, но передвижения войск по ее территории не должны никого беспокоить, так как Россия ни для кого не представляет угрозы.