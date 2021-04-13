https://ria.ru/20210413/obman-1728001285.html

Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе

Савченко рассказала об обмане участников конфликта в Донбассе

В последние годы украинские власти "плюют" на участников боевых действий в Донбассе, в том числе обманывают их с обещанной землей, заявила в эфире телеканала... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T03:28

2021-04-13T03:28

2021-04-13T11:37

руслан хомчак

надежда савченко

донбасс

верховная рада украины

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/90/1555149044_0:235:2805:1813_1920x0_80_0_0_925e453a4a123847adec163fb55ef7d7.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В последние годы украинские власти "плюют" на участников боевых действий в Донбассе, в том числе обманывают их с обещанной землей, заявила в эфире телеканала "Наш" бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко."Если власть продаст землю, что украинцам защищать? Участники АТО ("антитеррористической операции", как в Киеве называли вооруженный конфликт в Донбассе. — Прим. ред.) до сих пор не получили обещанные Порошенко и подтвержденные обещаниями Зеленского свои два гектара. Я, например, эту землю не получила", — сказала она.По словам Савченко, инциденты, когда местные власти крадут землю у участников боевых действий, происходят повсеместно. "Завтра вы будете лоббировать закон, чтобы продать землю, открыть рынок, продать ее иностранцам. Вы этим не подрываете боевой дух?" — задалась вопросом экс-депутат.Она добавила, что в 2013-2014 годах, после Майдана, многие украинцы испытывали оптимизм и на войну в Донбассе отправилось много добровольцев. "В этот раз не будет такого. Не будет, потому что семь лет показали, как власть умеет плевать на участников АТО и на людей", — заключила Савченко.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.С конца февраля в регионе растет напряженность: ОБСЕ сообщает о существенном росте числа нарушений режима прекращения огня, ополченцы заявляют, что ВСУ применяют при обстрелах артиллерию. Третьего апреля при атаке украинского беспилотника в селе Александровское погиб ребенок. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление.В Москве ситуацию назвали опасной, поскольку на востоке Украины снова может разгореться гражданская война. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия в этих условиях принимает меры для обеспечения своей безопасности, но передвижения войск по ее территории не должны никого беспокоить, так как Россия ни для кого не представляет угрозы.

https://ria.ru/20210409/dezertiry-1727600384.html

https://ria.ru/20210401/odessa-1603841131.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

руслан хомчак, надежда савченко, донбасс, верховная рада украины, украина, в мире