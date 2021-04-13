https://ria.ru/20210413/oblitsovka-1728112357.html

В центре Москвы облицовка фасада упала на прохожих

В центре Москвы облицовка фасада упала на прохожих

Часть облицовки фасада упала на прохожих на Гоголевском бульваре в Москве, пострадавшим понадобилась медпомощь, проводится проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T16:58

2021-04-13T16:58

2021-04-13T16:58

городское хозяйство москвы

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Часть облицовки фасада упала на прохожих на Гоголевском бульваре в Москве, пострадавшим понадобилась медпомощь, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Отмечается, что прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва, происшествия