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В центре Москвы облицовка фасада упала на прохожих
В центре Москвы облицовка фасада упала на прохожих
Часть облицовки фасада упала на прохожих на Гоголевском бульваре в Москве, пострадавшим понадобилась медпомощь, проводится проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:58
2021-04-13T16:58
2021-04-13T16:58
городское хозяйство москвы
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Часть облицовки фасада упала на прохожих на Гоголевском бульваре в Москве, пострадавшим понадобилась медпомощь, проводится проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.Отмечается, что прокуроры должны установить обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.
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РИА Новости
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городское хозяйство москвы, москва, происшествия