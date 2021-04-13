https://ria.ru/20210413/novaya_volna-1728065023.html

Игорь Крутой объявил даты фестиваля “Новая волна” в Сочи

Игорь Крутой объявил даты фестиваля “Новая волна” в Сочи

Стали известны даты проведения конкурса молодых исполнителей и фестиваля "Новая волна". Он пройдет в Сочи, в New Wave Hall, с 19 по 25 августа 2021 года. Об... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:53

2021-04-13T13:53

2021-04-13T14:06

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Стали известны даты проведения конкурса молодых исполнителей и фестиваля "Новая волна". Он пройдет в Сочи, в New Wave Hall, с 19 по 25 августа 2021 года. Об этом основатель проекта Игорь Крутой сообщил у себя в Instagram. Однако, по его словам, переезд в Сочи, который впервые случился в 2015 году, получился достаточно плавным.В программе ожидаются несколько творческих вечеров: Димы Билана и Александра Розенбаума, также будет отмечаться юбилей Николая Баскова. Участниками фестиваля станут София Ротару, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Zivert, Niletto, Полина Гагарина, Димаш Кудайберген, Пелагея, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова и другие известные исполнители.Традиционно с 2002 года фестиваль проходил в Юрмале, в зале "Дзинтари", однако затем сменил локацию.В 2020 году "Новая волна" должна была впервые в своей истории пройти в Казани, но тогда фестиваль пришлось отменить из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210319/leontev-1601948994.html

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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, светлана лобода, игорь крутой, новая волна, ирина аллегрова, дима билан (виктор белан), сочи, юрмала, казань, эстрада