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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/novaya_volna-1728065023.html
Игорь Крутой объявил даты фестиваля “Новая волна” в Сочи
Игорь Крутой объявил даты фестиваля “Новая волна” в Сочи
Стали известны даты проведения конкурса молодых исполнителей и фестиваля "Новая волна". Он пройдет в Сочи, в New Wave Hall, с 19 по 25 августа 2021 года. Об... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:53
2021-04-13T14:06
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Стали известны даты проведения конкурса молодых исполнителей и фестиваля "Новая волна". Он пройдет в Сочи, в New Wave Hall, с 19 по 25 августа 2021 года. Об этом основатель проекта Игорь Крутой сообщил у себя в Instagram. Однако, по его словам, переезд в Сочи, который впервые случился в 2015 году, получился достаточно плавным.В программе ожидаются несколько творческих вечеров: Димы Билана и Александра Розенбаума, также будет отмечаться юбилей Николая Баскова. Участниками фестиваля станут София Ротару, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Zivert, Niletto, Полина Гагарина, Димаш Кудайберген, Пелагея, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова и другие известные исполнители.Традиционно с 2002 года фестиваль проходил в Юрмале, в зале "Дзинтари", однако затем сменил локацию.В 2020 году "Новая волна" должна была впервые в своей истории пройти в Казани, но тогда фестиваль пришлось отменить из-за коронавируса.
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, светлана лобода, игорь крутой, новая волна, ирина аллегрова, дима билан (виктор белан), сочи, юрмала, казань, эстрада

Игорь Крутой объявил даты фестиваля “Новая волна” в Сочи

13:53 13.04.2021 (обновлено: 14:06 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИгорь Крутой на пресс-конференции, посвященной премьере нового проекта И.Крутого "Дежавю"
Игорь Крутой на пресс-конференции, посвященной премьере нового проекта И.Крутого Дежавю - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Стали известны даты проведения конкурса молодых исполнителей и фестиваля "Новая волна". Он пройдет в Сочи, в New Wave Hall, с 19 по 25 августа 2021 года. Об этом основатель проекта Игорь Крутой сообщил у себя в Instagram.
“Для меня "Новая волна" — особенный проект, который мы начинали совместно с Раймондом Паулсом. Там были и наши сердца, и души, и труд... Но пришлось покинуть Юрмалу”, — пишет Крутой.
Однако, по его словам, переезд в Сочи, который впервые случился в 2015 году, получился достаточно плавным.
“Новая волна" стала другой — не хуже, не лучше, а именно другой“, — отметил композитор.
В программе ожидаются несколько творческих вечеров: Димы Билана и Александра Розенбаума, также будет отмечаться юбилей Николая Баскова.
Участниками фестиваля станут София Ротару, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Zivert, Niletto, Полина Гагарина, Димаш Кудайберген, Пелагея, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова и другие известные исполнители.
Традиционно с 2002 года фестиваль проходил в Юрмале, в зале "Дзинтари", однако затем сменил локацию.
В 2020 году "Новая волна" должна была впервые в своей истории пройти в Казани, но тогда фестиваль пришлось отменить из-за коронавируса.
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесСветлана ЛободаИгорь КрутойНовая волнаИрина АллегроваДима Билан (Виктор Белан)СочиЮрмалаКазаньэстрада
 
 
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