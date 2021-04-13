Игорь Крутой объявил даты фестиваля “Новая волна” в Сочи
13:53 13.04.2021 (обновлено: 14:06 13.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкИгорь Крутой на пресс-конференции, посвященной премьере нового проекта И.Крутого "Дежавю"
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Стали известны даты проведения конкурса молодых исполнителей и фестиваля "Новая волна". Он пройдет в Сочи, в New Wave Hall, с 19 по 25 августа 2021 года. Об этом основатель проекта Игорь Крутой сообщил у себя в Instagram.
“Для меня "Новая волна" — особенный проект, который мы начинали совместно с Раймондом Паулсом. Там были и наши сердца, и души, и труд... Но пришлось покинуть Юрмалу”, — пишет Крутой.
Однако, по его словам, переезд в Сочи, который впервые случился в 2015 году, получился достаточно плавным.
“Новая волна" стала другой — не хуже, не лучше, а именно другой“, — отметил композитор.
В программе ожидаются несколько творческих вечеров: Димы Билана и Александра Розенбаума, также будет отмечаться юбилей Николая Баскова.
Участниками фестиваля станут София Ротару, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Светлана Лобода, Zivert, Niletto, Полина Гагарина, Димаш Кудайберген, Пелагея, Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова и другие известные исполнители.
Традиционно с 2002 года фестиваль проходил в Юрмале, в зале "Дзинтари", однако затем сменил локацию.
В 2020 году "Новая волна" должна была впервые в своей истории пройти в Казани, но тогда фестиваль пришлось отменить из-за коронавируса.