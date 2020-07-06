Конкурс "Новая волна" в Казани отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки " Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки " Новая волна - 2020 ", который должен был пройти в Казани с 21 по 28 августа, отменен из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире, сообщила пресс-служба конкурса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.

"Компания "АРС" и оргкомитет конкурса "Новая волна" сообщают: XIX Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2020", проведение которого планировалось с 21 по 28 августа в Казани, отменён по причине нестабильной эпидемиологической ситуации на территории России и в мире", - говорится в сообщении.

По словам основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, организаторы в течение последних двух месяцев откладывали окончательное решение о возможности проведения музыкального смотра, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах с полными залами зрителей.

"Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней. Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звёзд и талантливых конкурсантов из других стран, чьё участие на протяжении 18 лет придаёт "Новой волне" признанный всеми статус международного конкурса. Поэтому организатором "Новой волны", компанией "АРС", было принято решение отказаться в этом году от проведения музыкального праздника, а также всех концертов и мероприятий в рамках конкурса", - приводит слова Крутого пресс-служба.

Конкурс "Новая волна" проходил с 2002 по 2014 год в Латвии, в Юрмале. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулу. С 2015 года конкурс проводился в Сочи, в этом году было принято решение провести его Казани.