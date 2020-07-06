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Конкурс "Новая волна" в Казани отменили из-за коронавируса
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2020", который должен был пройти в Казани с 21 по 28 августа, отменен из-за... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:31
коронавирус в россии
культура
музыка
новая волна
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коронавирус в россии, музыка, новая волна, казань

Конкурс "Новая волна" в Казани отменили из-за коронавируса

11:31 06.07.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019"
Певица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2019
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Певица София Ротару на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019" . Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2020", который должен был пройти в Казани с 21 по 28 августа, отменен из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире, сообщила пресс-служба конкурса.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
"Компания "АРС" и оргкомитет конкурса "Новая волна" сообщают: XIX Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна - 2020", проведение которого планировалось с 21 по 28 августа в Казани, отменён по причине нестабильной эпидемиологической ситуации на территории России и в мире", - говорится в сообщении.
По словам основателя конкурса, композитора Игоря Крутого, организаторы в течение последних двух месяцев откладывали окончательное решение о возможности проведения музыкального смотра, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах с полными залами зрителей.
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"Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней. Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звёзд и талантливых конкурсантов из других стран, чьё участие на протяжении 18 лет придаёт "Новой волне" признанный всеми статус международного конкурса. Поэтому организатором "Новой волны", компанией "АРС", было принято решение отказаться в этом году от проведения музыкального праздника, а также всех концертов и мероприятий в рамках конкурса", - приводит слова Крутого пресс-служба.
Конкурс "Новая волна" проходил с 2002 по 2014 год в Латвии, в Юрмале. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулу. С 2015 года конкурс проводился в Сочи, в этом году было принято решение провести его Казани.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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КультураКоронавирус в РоссииМузыкаНовая волнаКазань
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