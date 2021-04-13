https://ria.ru/20210413/noutbuk-1727999167.html

Назван способ продлить срок жизни ноутбуку

Назван способ продлить срок жизни ноутбуку

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Цикл замены ноутбука в России, по статистике, составляет примерно четыре года. Как продлить срок службы дорогой техники, рассказал РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T02:12

2021-04-13T02:12

2021-04-13T02:12

дмитрий рябинин

ноутбуки

технологии

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Цикл замены ноутбука в России, по статистике, составляет примерно четыре года. Как продлить срок службы дорогой техники, рассказал в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.Компьютеры и ноутбуки были одной из самых востребованных категорий техники в 2020 году во время пандемии. И сейчас для тех, кто приобрел эти гаджеты год назад, стал вопрос продления их срока службы, отметил эксперт. По его словам, чтобы выйти за рамки традиционного четырехлетнего цикла замены техники, нужно следовать нескольким простым правилам. Во-первых, не позволять аккумулятору ноутбука полностью разряжаться. Второе правило – соблюдение температурного режима, так как литий-ионные аккумуляторы, на которых в основном работают ноутбуки, плохо переносят жару. "Оптимальная температура для работы ноутбука от плюс 10 градусов до плюс 30, а хранить ноутбук можно при температуре от минус 25 градусов, до плюс 45. Все, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку", – объяснил Дмитрий Рябинин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210402/noutbuk-1603886942.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рябинин, ноутбуки, технологии