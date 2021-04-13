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Белоруссия запланировала купить у Азербайджана миллион тонн нефти
Белоруссия запланировала купить у Азербайджана миллион тонн нефти
Белоруссия запланировала закупку у Азербайджана миллиона тонн нефти в 2021 году, уже поставлено 270 тысяч тонн, сообщил во вторник посол республики в Баку... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:43
2021-04-13T16:43
2021-04-13T16:43
цены на нефть
андрей равков
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в мире
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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Белоруссия запланировала закупку у Азербайджана миллиона тонн нефти в 2021 году, уже поставлено 270 тысяч тонн, сообщил во вторник посол республики в Баку Андрей Равков."На этот год запланирован один миллион. Эти поставки идут равномерно. На сегодняшний день уже поставлено 270 тысяч тонн. Танкер с 90 тысячами тонн сейчас в пути, движется к месту выгрузки", - приводит слова дипломата агентство Белта.В прошлом году, по словам Равкова, Азербайджан поставил в Белоруссию примерно 800 тысяч тонн нефти. Он подчеркнул, что сотрудничество между странами в этой сфере будет только развиваться.
https://ria.ru/20210413/neft-1728004301.html
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цены на нефть, андрей равков, белоруссия, азербайджан, в мире