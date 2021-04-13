https://ria.ru/20210413/neft-1728016936.html

Цены на нефть растут на данных по экспорту и импорту Китая

Цены на нефть растут на данных по экспорту и импорту Китая

Мировые цены на нефть растут во вторник утром после публикации статистики по экспорту и импорту Китая, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:36

2021-04-13T09:36

2021-04-13T09:36

цены на нефть

китай

brent

экономика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть растут во вторник утром после публикации статистики по экспорту и импорту Китая, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.59 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,43%, до 63,55 долларов, а майских фьючерсов на WTI - на 0,42%, до 59,95 доллара за баррель.Участники торгов оценивают макростатистику одного из крупнейших импортеров нефти, КНР. Так, экспорт Китая в марте вырос на 30,6% в годовом выражении, а импорт - на 38,1%. Аналитики прогнозировали чуть больший рост объема экспорта Китая, однако импорт оказался лучше ожиданий. В январе-марте текущего года экспорт Китая вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Последние несколько недель существует некоторая волатильнось цен на нефть в связи с неопределенностью относительно перспектив спроса на сырье. С одной стороны, ускорение темпов вакцинации в мире дает надежду на скорое снятие ограничений мобильности, с другой - вновь возобновился рост заболеваний коронавирусом в мире, что замедляет процесс восстановления экономики.

https://ria.ru/20210412/neft-1727949853.html

https://ria.ru/20210412/putin-1727842975.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, китай, brent, экономика