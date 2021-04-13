Врачи назвали состояние Навального удовлетворительным
19:01 13.04.2021 (обновлено: 20:30 13.04.2021)
Алексей Навальный перед заседанием Бабушкинского суда
РЯЗАНЬ, 13 апр - РИА Новости. Консилиум врачей оценил состояние здоровья Алексея Навального, отбывающего наказание в ИК-2 Владимирской области, как удовлетворительное, сообщило УФСИН региона в ответ на запрос РИА Новости.
"По вопросу самочувствия осужденного Навального сообщаем, что ему 6 апреля 2021 года врачами-специалистами проведено полное медицинское обследование, клинико-лабораторные и диагностические исследования, в том числе на новую коронавирусную инфекцию и туберкулез. По результатам исследований диагнозы не подтвердились. Консилиум врачей оценил состояние здоровья осужденного как удовлетворительное", - говорится в ответе УФСИН на вопросы агентства о переводе Навального в медсанчасть, проведенных анализах и жалобах на состояние здоровья.
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"Сообщаем, что на сегодняшний день случаев заболеваний туберкулезом среди осужденных, содержащихся в учреждении ИК-2 по Владимирской области, не зарегистрировано", - заявили в УФСИН.
По данным ведомства, по прибытии в учреждение все осужденные в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, включающих рентгено-флюорографическое и лабораторное исследования. При выявлении инфекционных заболеваний "они немедленно изолируются в медицинскую часть".
Навальный ранее написал в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача": как заявляла РИА Новости адвокат Ольга Михайлова, у блогера болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив, что он получает в колонии всю необходимую медпомощь. Адвокаты Вадим Кобзев и Михайлова приехали в колонию, где содержится Навальный, и провели там около двух с половиной часов. По словам Михайловой, ее подзащитному предлагают лечение "Диклофенаком" и никотиновой кислотой, но он от них отказывается. Позднее адвокат сообщила РИА Новости о нахождении Навального в медсанчасти колонии.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.