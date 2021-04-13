https://ria.ru/20210413/narkotik-1727947588.html

"Доступен, приводит к шизофрении": подростки увлеклись новым наркотиком

"Доступен, приводит к шизофрении": подростки увлеклись новым наркотиком

Дешевый, доступный, смертельно опасный — синтетический наркотик мефедрон стремительно набирает популярность среди молодежи. Врачи бьют тревогу: "меф" поражает... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:00

2021-04-13T08:00

2021-04-13T08:09

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

новосибирская область

наркотики

психиатрия

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Дешевый, доступный, смертельно опасный — синтетический наркотик мефедрон стремительно набирает популярность среди молодежи. Врачи бьют тревогу: "меф" поражает нервную систему, вызывая необратимые изменения. Мефедроновый наркоман постоянно испытывает необъяснимый страх и тревогу, ведет себя как больной шизофренией. И хотя торговцев запрещенным препаратом ежедневно отлавливают по всей стране, в интернете находят новые лазейки для распространения. РИА Новости разбиралось в ситуации.Наркотик-убийцаМесяц назад полицейские прикрыли лабораторию в Волоколамском районе Подмосковья, ежедневно производившую полтонны "синтетики". Изъяли 165 килограмм мефедрона, более двух тонн прекурсоров. В ходе спецоперации задержали одного из организаторов преступного бизнеса — сейчас он под стражей, сообщников разыскивают.Этот случай не единичный — мефедронщики постоянно фигурируют в полицейских сводках. Так, в начале апреля в Воронежской области суд на 15 лет отправил в колонию строгого режима 27-летнего наркокурьера, попытавшегося перевезти на такси более килограмма мефедрона.А в ночь на 7 марта, по версии следствия, 19-летний Федор К. из Новосибирска зарезал 17-летнюю подругу — судмедэксперты насчитали на теле жертвы 35 ножевых ранений. После перевел три тысячи рублей с ее карты себе, забрал ноутбук, мобильный телефон, сдал в ломбард и отправился в Кемерово, где и попался в руки полиции.Как позже выяснилось, молодой человек злоупотреблял мефедроном — погибшая девушка не раз писала об этом в соцсетях. Ее близкие считают, что именно наркотик стал причиной убийства — Федору, по их мнению, не хватило денег на очередную дозу. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК. В СУ СК по Новосибирской области РИА Новости подтвердили, что у подозреваемого изъяли наркотики и направили на исследование. Суда он будет ожидать за решеткой."Соли для ванн"По данным МВД, только за минувший год зафиксировали около двухсот тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ. Среди самых неблагополучных регионов — Костромская область, Севастополь, Новгородская, Псковская области, а также Ставропольский край. Ежегодно от пагубной привычки погибают более четырех тысяч человек, при этом общее число зависимых по стране приближается к двум миллионам.Эксперты и врачи сходятся в том, что именно синтетические наркотики — самые опасные. Привыкание — уже с первого приема, и слезть с них крайне тяжело."Дизайнерские наркотики", "синтетика", "соли" — под всем этим, по сути, подразумевается мефедрон, — объясняет РИА Новости оперуполномоченный по особо важным делам управления наркоконтроля Антон Иванов (имя изменено). — Формула почти одна и та же, если и меняется, то незначительно. Отличия разве что в степени очистки. Средняя цена — 2500 рублей за грамм". "Меф" появился в России в конце нулевых. Его завозили из-за рубежа и какое-то время можно было достать почти в любом киоске — новый наркотик рекламировали как легальную альтернативу кокаину. Продавали также под видом "солей для ванн".Как уточнил президент новосибирской ассоциации реабилитационных центров "Форум" клинический психолог Владимир Волхов, раньше мефедрон не входил в перечень запрещенных веществ. Чтобы обойти закон, достаточно было смешать его с чем-нибудь или немного изменить формулу. Теперь этот прием не работает.Режим "военки"Мефедрон относится к группе стимуляторов и действует почти как кокаин — вызывает прилив сил и энергии. Наркоман пребывает в возбужденном состоянии: может не спать и не есть несколько дней. Затем начинаются психозы."Поведение становится непредсказуемым, человека преследуют галлюцинации, — описывает симптомы врач-нарколог Руслан Исаев. — Может не узнавать родственников. Или же взять и раздеться посреди улицы. Не исключены попытки свести счеты с жизнью. Самое тяжелое состояние — кома с угнетенным сознанием, вплоть до летальных исходов. Одно из последствий — умственная отсталость"."Меф" порождает сильную психологическую зависимость. Люди испытывают необъяснимый страх, а при "отходняке" — панические атаки.Мефедрон отличается резким запахом, разъедает слизистые носа и глаз. Как правило, доза на 90 процентов состоит из химических усилителей и только на десять — из чистого наркотика.Оперуполномоченный отмечает: приготовить "меф" довольно просто, опытный химик может это сделать буквально "на коленке", однако привлечь к ответственности получается далеко не всегда. Так, в прошлом году оперативники пришли с обыском в частный дом, переделанный под нарколабораторию, но готовых веществ не обнаружили."Ответственность за хранение и оборот определенных прекурсоров, необходимых при изготовлении мефедрона, у нас несут только юрлица. А мы накрыли лабораторию, принадлежавшую физлицу, — уточняет Иванов. — Все изъяли и отправили на исследование. В итоге в возбуждении уголовного дела отказали. Теперь, как ни странно, мы должны вернуть хозяину то, что забрали. Владелец, конечно, за собственным "добром" не приехал, пропал. На поиски времени нет, работаем с новыми адресами".Необычные симптомыПроблема с мефедроном сейчас острее, чем с героином в 1990-х, считают в управлении наркоконтроля. "Синтетику" массово продают через интернет, особой популярностью пользуется одна из платформ в даркнете. Оперативники признают: отследить всех поставщиков нереально, даже если увеличить штат сотрудников. Масло в огонь, по словам наркополицейских, подливают "определенные творческие личности", авторитетные у подростков, — открыто пропагандируют "меф".По российскому законодательству человека в состоянии наркотического опьянения могут привлечь по статьям 6.8 и 6.9 административного кодекса за хранение небольшой дозы и употребление запрещенных веществ без назначения врача. Наказание — арест на 15 суток или штраф 500 рублей.Иногда силовики намеренно "спасают" наркомана от ареста, чтобы подключить его к оперативно-разыскным мероприятиям и выйти на распространителей. Впрочем, сотрудничать способны далеко не все задержанные мефедронщики: некоторых сразу отправляют в реанимацию или психиатрию."Синтетика" вызывает симптоматику, аналогичную шизофрении. Это связано с большим выбросом дофамина. Человек рассказывает небылицы, уверяет, что за ним кто-то следит, — комментирует врач-психиатр, заведующий отделением принудительного лечения Психоневрологического диспансера Ростовской области Алексей Бобков. — Сложно сразу определить, развилась ли шизофрения на фоне употребления или это какое-то другое, схожее по симптомам психическое расстройство".Крест на карьереЭкспресс-тестов, выявляющих мефедрон в крови, пока не существует — есть только для амфетамина и опиоидов. При этом "меф" за несколько часов полностью выводится из организма и, чтобы выяснить причину странного поведения, нужно комплексное исследование.Социальной реабилитацией после медикаментозного лечения обычно занимаются благотворительные фонды и частные клиники. Чтобы не испортить репутацию подросткам, родители предпочитают не связываться с государственными центрами, поскольку там детей сразу ставят на учет с диагнозом "наркомания". У работодателей, как правило, есть доступ к этой базе. Если они увидят, что человек когда-то был на учете, скорее всего, откажут в трудоустройстве. Удастся ли в ближайшие годы взять ситуацию с синтетическими наркотиками под контроль, эксперты прогнозировать не берутся. Ясно одно: в обозримом будущем наркополицейские точно не останутся без работы.

https://ria.ru/20210331/prestuplenie-1603485375.html

https://ria.ru/20191015/1559756608.html

https://ria.ru/20210329/sud-1603254659.html

московская область (подмосковье)

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), новосибирская область, наркотики, психиатрия, общество