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Болгары поддержали слова Лаврова о США и напомнили про "встречу с Шойгу"
Болгары поддержали слова Лаврова о США и напомнили про "встречу с Шойгу"
Читатели болгарского интернет-издания "Факти" обратили внимание на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, ранее раскритиковавшего США за регулярное... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:41
2021-04-13T19:41
2021-04-13T23:12
россия
владимир ермаков
черное море
сергей лавров
нато
сергей шойгу
сша
болгария
украина
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-издания "Факти" обратили внимание на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, ранее раскритиковавшего США за регулярное проведение мероприятий на Украине.Так же, как и министра, иностранцев заинтересовали причины появления американских кораблей и военнослужащих близ российских территорий. Некоторые из них высказали свои предположения."США хотят присвоить их (Украину. — Прим. ред.) себе, прикрывшись заезженным иностранным словом "демократия", — допустил один из пользователей."Лавров прекрасно знает, что ищут США <…>. Нефть!" — высказался другой.Также в комментариях вспомнили о произнесенных в 2018 году словах российского дипломата Владимира Ермакова. Тогда представитель МИД призвал американскую сторону отказаться от "необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности"."Лавров только предупреждает, если его не услышат, потом будут общаться с Шойгу", — процитировал его читатель издания.Некоторые и вовсе заявили о целесообразности отказа от альянса с США."Болгария должна выйти из НАТО", — подытожил пользователь.Ранее в Москве отметили, что проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва все еще не понимает, какие цели преследует Вашингтон на Украине.Такое заявление Лавров сделал в связи с проходом двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море. Согласно данным источника в МИД Турции, они будут находиться в регионе с 14-15 апреля до 4-5 мая.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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россия, владимир ермаков, черное море, сергей лавров, нато, сергей шойгу, сша, болгария, украина, пентагон, в мире
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Читатели болгарского интернет-издания "Факти
" обратили внимание на слова
главы российского МИД Сергея Лаврова
, ранее раскритиковавшего США
за регулярное проведение мероприятий на Украине
.
Так же, как и министра, иностранцев заинтересовали причины появления американских кораблей и военнослужащих близ российских территорий. Некоторые из них высказали свои предположения.
"США хотят присвоить их (Украину. — Прим. ред.) себе, прикрывшись заезженным иностранным словом "демократия", — допустил один из пользователей.
"Лавров прекрасно знает, что ищут США <…>. Нефть!" — высказался другой.
Также в комментариях вспомнили о произнесенных в 2018 году словах российского дипломата Владимира Ермакова
. Тогда представитель МИД призвал американскую сторону отказаться от "необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".
"Лавров только предупреждает, если его не услышат, потом будут общаться с Шойгу", — процитировал его читатель издания.
Некоторые и вовсе заявили о целесообразности отказа от альянса с США.
"Болгария должна выйти из НАТО", — подытожил пользователь.
Ранее в Москве отметили, что проходы кораблей США в Черное море
сопровождаются агрессивной риторикой. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва все еще не понимает, какие цели преследует Вашингтон на Украине.
Такое заявление Лавров сделал в связи с проходом двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море. Согласно данным источника в МИД Турции
, они будут находиться в регионе с 14-15 апреля до 4-5 мая.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>