https://ria.ru/20210413/napomnili-1728146043.html

Болгары поддержали слова Лаврова о США и напомнили про "встречу с Шойгу"

Болгары поддержали слова Лаврова о США и напомнили про "встречу с Шойгу"

Читатели болгарского интернет-издания "Факти" обратили внимание на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, ранее раскритиковавшего США за регулярное... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T19:41

2021-04-13T19:41

2021-04-13T23:12

россия

владимир ермаков

черное море

сергей лавров

нато

сергей шойгу

сша

болгария

украина

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-издания "Факти" обратили внимание на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, ранее раскритиковавшего США за регулярное проведение мероприятий на Украине.Так же, как и министра, иностранцев заинтересовали причины появления американских кораблей и военнослужащих близ российских территорий. Некоторые из них высказали свои предположения."США хотят присвоить их (Украину. — Прим. ред.) себе, прикрывшись заезженным иностранным словом "демократия", — допустил один из пользователей."Лавров прекрасно знает, что ищут США <…>. Нефть!" — высказался другой.Также в комментариях вспомнили о произнесенных в 2018 году словах российского дипломата Владимира Ермакова. Тогда представитель МИД призвал американскую сторону отказаться от "необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности"."Лавров только предупреждает, если его не услышат, потом будут общаться с Шойгу", — процитировал его читатель издания.Некоторые и вовсе заявили о целесообразности отказа от альянса с США."Болгария должна выйти из НАТО", — подытожил пользователь.Ранее в Москве отметили, что проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва все еще не понимает, какие цели преследует Вашингтон на Украине.Такое заявление Лавров сделал в связи с проходом двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море. Согласно данным источника в МИД Турции, они будут находиться в регионе с 14-15 апреля до 4-5 мая.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210413/oshibki-1728093026.html

https://ria.ru/20210413/ukraina-1727995987.html

https://ria.ru/20210413/flot-1728002159.html

россия

черное море

сша

болгария

украина

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россия, владимир ермаков, черное море, сергей лавров, нато, сергей шойгу, сша, болгария, украина, пентагон, в мире