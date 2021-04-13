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Болгары поддержали слова Лаврова о США и напомнили про "встречу с Шойгу"
Болгары поддержали слова Лаврова о США и напомнили про "встречу с Шойгу"
Читатели болгарского интернет-издания "Факти" обратили внимание на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, ранее раскритиковавшего США за регулярное... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T19:41
2021-04-13T23:12
россия
владимир ермаков
черное море
сергей лавров
нато
сергей шойгу
сша
болгария
украина
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-издания "Факти" обратили внимание на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, ранее раскритиковавшего США за регулярное проведение мероприятий на Украине.Так же, как и министра, иностранцев заинтересовали причины появления американских кораблей и военнослужащих близ российских территорий. Некоторые из них высказали свои предположения."США хотят присвоить их (Украину. — Прим. ред.) себе, прикрывшись заезженным иностранным словом "демократия", — допустил один из пользователей."Лавров прекрасно знает, что ищут США &lt;…&gt;. Нефть!" — высказался другой.Также в комментариях вспомнили о произнесенных в 2018 году словах российского дипломата Владимира Ермакова. Тогда представитель МИД призвал американскую сторону отказаться от "необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности"."Лавров только предупреждает, если его не услышат, потом будут общаться с Шойгу", — процитировал его читатель издания.Некоторые и вовсе заявили о целесообразности отказа от альянса с США."Болгария должна выйти из НАТО", — подытожил пользователь.Ранее в Москве отметили, что проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва все еще не понимает, какие цели преследует Вашингтон на Украине.Такое заявление Лавров сделал в связи с проходом двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море. Согласно данным источника в МИД Турции, они будут находиться в регионе с 14-15 апреля до 4-5 мая.Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210413/oshibki-1728093026.html
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россия, владимир ермаков, черное море, сергей лавров, нато, сергей шойгу, сша, болгария, украина, пентагон, в мире

Болгары поддержали слова Лаврова о США и напомнили про "встречу с Шойгу"

19:41 13.04.2021 (обновлено: 23:12 13.04.2021)
 
© AP Photo / Vadim GhirdaИтальянский военный корабль Aliseo во время учений НАТО в Черном море
Итальянский военный корабль Aliseo во время учений НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-издания "Факти" обратили внимание на слова главы российского МИД Сергея Лаврова, ранее раскритиковавшего США за регулярное проведение мероприятий на Украине.
Так же, как и министра, иностранцев заинтересовали причины появления американских кораблей и военнослужащих близ российских территорий. Некоторые из них высказали свои предположения.
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Японский политолог назвал две ошибки Байдена, "убивающие" США
"США хотят присвоить их (Украину. — Прим. ред.) себе, прикрывшись заезженным иностранным словом "демократия", — допустил один из пользователей.
"Лавров прекрасно знает, что ищут США <…>. Нефть!" — высказался другой.
Также в комментариях вспомнили о произнесенных в 2018 году словах российского дипломата Владимира Ермакова. Тогда представитель МИД призвал американскую сторону отказаться от "необдуманных шагов в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".
"Лавров только предупреждает, если его не услышат, потом будут общаться с Шойгу", — процитировал его читатель издания.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 00:39
Украина потребовала от Запада действий в отношении России
Некоторые и вовсе заявили о целесообразности отказа от альянса с США.
"Болгария должна выйти из НАТО", — подытожил пользователь.
Ранее в Москве отметили, что проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва все еще не понимает, какие цели преследует Вашингтон на Украине.
Такое заявление Лавров сделал в связи с проходом двух американских военных кораблей через Босфор в Черное море. Согласно данным источника в МИД Турции, они будут находиться в регионе с 14-15 апреля до 4-5 мая.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
Совместные учения стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
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РоссияВладимир ЕрмаковЧерное мореСергей ЛавровНАТОСергей ШойгуСШАБолгарияУкраинаПентагонВ мире
 
 
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