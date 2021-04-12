https://ria.ru/20210412/korabli-1727909979.html

Лавров прокомментировал планы США направить корабли в Черное море

Лавров прокомментировал планы США направить корабли в Черное море

Проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон на Украине, заявил глава МИД РИА Новости, 12.04.2021

2021-04-12T14:55

2021-04-12T14:55

2021-04-12T15:29

россия

джон кирби

самех шукри

министерство обороны сша

нато

монтре

сергей лавров

москва

вашингтон (город)

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё."Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории – этот вопрос пока остается без ответа", - сказал Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.

https://ria.ru/20210409/korabli-1727466150.html

https://ria.ru/20210409/korabli-1727475676.html

россия

монтре

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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