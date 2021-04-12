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Лавров прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
Лавров прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
Проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон на Украине, заявил глава МИД РИА Новости, 12.04.2021
2021-04-12T14:55
2021-04-12T15:29
россия
джон кирби
самех шукри
министерство обороны сша
нато
монтре
сергей лавров
москва
вашингтон (город)
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё."Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории – этот вопрос пока остается без ответа", - сказал Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.
https://ria.ru/20210409/korabli-1727466150.html
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монтре
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вашингтон (город)
сша
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россия, джон кирби, самех шукри, министерство обороны сша, нато, монтре, сергей лавров, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Лавров прокомментировал планы США направить корабли в Черное море

14:55 12.04.2021 (обновлено: 15:29 12.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Проходы кораблей США в Черное море сопровождаются агрессивной риторикой, Москва не понимает, какие именно цели преследует Вашингтон на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее источник в МИД Турции сообщил РИА Новости, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе своих двух военных кораблей через Босфор в Черное море, где они будут находиться с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операции американских военных кораблей в Черное море носят "рутинный характер", США координируют эти действия с властями Турции в рамках конвенции Монтрё.
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 07:28
В России оценили сообщения о кораблях США в Черном море
"Что касается военной активности Соединенных Штатов, включая проходы кораблей в Черное море, это происходит регулярно. Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории – этот вопрос пока остается без ответа", - сказал Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Военные корабли стран, не имеющих выхода к Черному морю, могут находиться в его акватории не более 21 суток, и для них введены существенные ограничения по классу и по тоннажу.
Эсминец ВМС США Thomas Hudner - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 09:35
Эксперт прокомментировал планы США направить корабли в Черное море
 
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