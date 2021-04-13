https://ria.ru/20210413/nalogi-1728135990.html

В Минфине озвучили позицию по налоговому соглашению с Нидерландами

В Минфине озвучили позицию по налоговому соглашению с Нидерландами

Минфин России не видит рисков двойного налогообложения для компаний после денонсации налогового соглашения с Нидерландами, сообщил статс-секретарь - замминистра РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T18:41

2021-04-13T18:41

2021-04-13T18:41

россия

алексей сазанов

госдума рф

владимир путин

москва

люксембург (государство)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568839072_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11cb635699b126719cb03650dc1411fe.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минфин России не видит рисков двойного налогообложения для компаний после денонсации налогового соглашения с Нидерландами, сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.В понедельник правительство РФ одобрило законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами и внесло его в Госдуму. Позже официальный представитель министерства финансов Нидерландов заявила, что страна не получала официального уведомления от России о выходе из соглашения об избежании двойного налогообложения и намерена продолжить диалог с Москвой."Есть вопрос о том, что встречные выплаты, которые идут со стороны Нидерландов в Россию, там будут облагаться уже по ставке 15%, такая проблема есть, мы ее никак решить не можем... Двойного налогообложения можно избежать, внеся изменения в Налоговый кодекс и дав право на зачет уплаченного налога, поэтому я таких рисков не вижу. При желании и политической воле правительства, мы можем в рамках Налогового кодекса отрегулировать таким образом, что ухудшения условий не произойдет", - сказал Сазанов журналистам."Мы своих не бросим. Когда расторгаются соглашения, регулирование остается на уровне Налогового кодекса РФ. Если есть сейчас некие условия, которые предусмотрены международным соглашением, то после того, как оно будет расторгнуто, эти же условия можно предусмотреть в Налоговом кодексе РФ... Варианты, как им обеспечить неувеличение налоговой нагрузки, например, при выплатах по бондам, по кредитам, при распределении прибыли из России, они остаются. Только это будет регулироваться уже российским Налоговым кодексом", - отметил замминистра.Россия откажется от денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами только в том случае, если они примут условия российской стороны, заявил Сазанов.На данном этапе нет. Если коллеги из Нидерландов не принимают наши условия, то мы будем денонсировать. Денонсировать нам нужно до 30 июня, чтобы успеть уведомить коллег. После того как закон будет подписан, после этого через МИД будет направлено уведомление", - сказал Сазанов журналистам, отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от денонсации соглашения.По его словам, Россия не готова идти на какие-то компромиссы по налоговому соглашению с Нидерландами. "В противном случае мы будем выглядеть странно перед теми партнерами, которые уже с нами подписали протоколы о внесении изменений", - указал он.Замминистра подчеркнул, что Россия предлагает всем странам одинаковые условия. "Переписка есть, но сближения позиций нет. Мы сказали, что наша позиция - равные условия, что для Кипра, что для Нидерландов. Коллеги не согласны на эти условия. Конечно, они делают встречные предложения, но мы не можем на них пойти, потому что канал для вывода средств из России с пониженной налоговой ставкой сохраняется при этом... Как сейчас развиваются события, денонсация весьма вероятна", - добавил Сазанов.Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды.

https://ria.ru/20201222/nalogi-1590369645.html

https://ria.ru/20200811/1575632867.html

https://ria.ru/20201208/niderlandy-1588213430.html

россия

москва

люксембург (государство)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей сазанов, госдума рф, владимир путин, москва, люксембург (государство), в мире