https://ria.ru/20210413/nak-1728028263.html

Онлайн-брифинг НАК о противодействии терроризму в РФ в 2020 году

Онлайн-брифинг НАК о противодействии терроризму в РФ в 2020 году

20 апреля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг Национального антитеррористического комитета об итогах деятельности общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской Федерации в 2020 году.

2021-04-13T10:53

2021-04-13T10:53

2021-04-13T10:53

анонсы

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Задать вопросУчастники: - первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь КУЛЯГИН;- официальный представитель Национального антитеррористического комитета, руководитель Информационного центра НАК Андрей ПРЖЕЗДОМСКИЙ.Общегосударственная система противодействия терроризму работает уже 15 лет. Какие цели достигнуты за это время, какие задачи решены? Как изменились приоритеты? Что сделано за последний год? Сколько было нейтрализовано бандитов и ликвидировано террористических ячеек? Какие террористические угрозы сохраняются в России? Работает ли система профилактики терроризма? Доверяют ли ей россияне?На мероприятии будут демонстрироваться уникальные видеоматериалы, а также артефакты, изъятые у террористов во время спецопераций.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы