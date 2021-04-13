https://ria.ru/20210413/musor-1728070057.html

В Подмосковье проведут совещание по вопросам вывоза мусора

В Подмосковье проведут совещание по вопросам вывоза мусора

С инициативой провести совещание с региональными операторами по вопросу вывоза мусора выступил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:55

2021-04-13T13:55

2021-04-13T13:55

новости подмосковья

жкх

евгений хромушин

ильдар габдрахманов

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОСК, 13 апр – РИА Новости. С инициативой провести совещание с региональными операторами по вопросу вывоза мусора выступил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила, что за прошедшую неделюколичество жалоб по вывозу мусора возросло на 43 процента. При этом рост обращений зафиксирован по всем региональным операторам, а в некоторых муниципалитетах мусор убирался только после обращения жителей на портал "Добродел"."Думаю, что с региональными операторами нужно еще раз собраться и пообщаться", - сказал Габдрахманов на заседании правительства региона.В свою очередь заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин отметил, что в настоящее время производится установка дополнительных баков.

https://ria.ru/20201102/dobrodel-1582636193.html

московская область (подмосковье)

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жкх, евгений хромушин, ильдар габдрахманов, московская область (подмосковье)