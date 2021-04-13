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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210413/musor-1728070057.html
В Подмосковье проведут совещание по вопросам вывоза мусора
В Подмосковье проведут совещание по вопросам вывоза мусора
С инициативой провести совещание с региональными операторами по вопросу вывоза мусора выступил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:55
2021-04-13T13:55
новости подмосковья
жкх
евгений хромушин
ильдар габдрахманов
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОСК, 13 апр – РИА Новости. С инициативой провести совещание с региональными операторами по вопросу вывоза мусора выступил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила, что за прошедшую неделюколичество жалоб по вывозу мусора возросло на 43 процента. При этом рост обращений зафиксирован по всем региональным операторам, а в некоторых муниципалитетах мусор убирался только после обращения жителей на портал "Добродел"."Думаю, что с региональными операторами нужно еще раз собраться и пообщаться", - сказал Габдрахманов на заседании правительства региона.В свою очередь заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин отметил, что в настоящее время производится установка дополнительных баков.
https://ria.ru/20201102/dobrodel-1582636193.html
московская область (подмосковье)
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жкх, евгений хромушин, ильдар габдрахманов, московская область (подмосковье)

В Подмосковье проведут совещание по вопросам вывоза мусора

13:55 13.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновВывоз мусора
Вывоз мусора - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
КРАСНОГОСК, 13 апр – РИА Новости. С инициативой провести совещание с региональными операторами по вопросу вывоза мусора выступил первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.
Министр информационной политики Московской области Анастасия Звягина сообщила, что за прошедшую неделюколичество жалоб по вывозу мусора возросло на 43 процента. При этом рост обращений зафиксирован по всем региональным операторам, а в некоторых муниципалитетах мусор убирался только после обращения жителей на портал "Добродел".
"Думаю, что с региональными операторами нужно еще раз собраться и пообщаться", - сказал Габдрахманов на заседании правительства региона.
В свою очередь заместитель председателя правительства региона Евгений Хромушин отметил, что в настоящее время производится установка дополнительных баков.
"Разберемся по графику вывоза и по установке дополнительных емкостей. Сейчас количество жалоб по вывозу выросло на 1900, а по установке баков упала на 150. Постепенно проблема уйдет и жалоб не будет", - сказал Хромушин.
Подмосковный портал Добродел помог решить 1,7 миллиона проблем - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября 2020, 13:10Новости Подмосковья
Проблема уборки мусора лидирует на портале "Добродел" за неделю
 
Новости ПодмосковьяЖКХЕвгений ХромушинИльдар ГабдрахмановМосковская область (Подмосковье)
 
 
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