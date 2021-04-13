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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210413/muftiy-1728053476.html
Муфтий напомнил мусульманам о мерах предосторожности в Рамадан
Муфтий напомнил мусульманам о мерах предосторожности в Рамадан
Месяц Рамадан позволяет мусульманам объединиться и показать ислам с наилучшей стороны, однако не стоит забывать о мерах предосторожности из-за пандемии,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:48
2021-04-13T13:08
религия и мировоззрение
камиль самигуллин
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Месяц Рамадан позволяет мусульманам объединиться и показать ислам с наилучшей стороны, однако не стоит забывать о мерах предосторожности из-за пандемии, говорится в обращении муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, размещенном на официальном сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).У мусульман 12 апреля с заходом солнца начался пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву."Рамадан позволяет нам объединиться, погрузиться в атмосферу праздника и молитвенной радости, показать ислам с наилучшей стороны – как религию красоты, мира, добра, отзывчивости, гостеприимства", - говорится в обращении муфтия.Он также отметил, что Рамадан – это месяц добрых дел, во время которого надо "стремиться совершать как можно больше благих поступков", заниматься благотворительностью.Камиль Самигуллин накануне был переизбран муфтием республики, председателем Духовного управления мусульман Татарстана.
https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html
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камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан)

Муфтий напомнил мусульманам о мерах предосторожности в Рамадан

12:48 13.04.2021 (обновлено: 13:08 13.04.2021)
 
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики ТатарстанМуфтий Татарстана Камиль Самигуллин
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото представлено Духовным управлением мусульман Республики Татарстан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Месяц Рамадан позволяет мусульманам объединиться и показать ислам с наилучшей стороны, однако не стоит забывать о мерах предосторожности из-за пандемии, говорится в обращении муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, размещенном на официальном сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).
У мусульман 12 апреля с заходом солнца начался пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву.
Мечеть Минор в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 08:00Религия и мировоззрение
"Тупиковая проблема". Как Рамадан рассорил мусульман
"Рамадан позволяет нам объединиться, погрузиться в атмосферу праздника и молитвенной радости, показать ислам с наилучшей стороны – как религию красоты, мира, добра, отзывчивости, гостеприимства", - говорится в обращении муфтия.
"Прошу не забывать о мерах защиты от коронавируса", - призвал духовный деятель.
Он также отметил, что Рамадан – это месяц добрых дел, во время которого надо "стремиться совершать как можно больше благих поступков", заниматься благотворительностью.
Камиль Самигуллин накануне был переизбран муфтием республики, председателем Духовного управления мусульман Татарстана.
Начало священного месяца Рамадан
© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana

Верховный суд Саудовской Аравии объявил первым днем Рамадана 13 апреля.

Мусульманские женщины молятся в преддверии священного месяца Рамадан в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия. 12 апреля 2021 года
1 из 15

Верховный суд Саудовской Аравии объявил первым днем Рамадана 13 апреля.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
© REUTERS / Mussa Qawasma

Решение было принято после того, как очевидцы с телескопами в присутствии представителя властей засвидетельствовали появление на небе молодого месяца.

Палестинский священнослужитель смотрит в телескоп, чтобы увидеть луну перед Рамаданом в Хевроне в южной части Западного берега реки Иордан
2 из 15

Решение было принято после того, как очевидцы с телескопами в присутствии представителя властей засвидетельствовали появление на небе молодого месяца.

© REUTERS / Mussa Qawasma
© REUTERS / Alaa Al-Marjani

В одних странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, в других — наблюдением за Луной. Допускаются оба варианта.

Женщины делают селфи рядом с полумесяцем в Эн-Наджафе, Ирак. 12 апреля 2021 года
3 из 15

В одних странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, в других — наблюдением за Луной. Допускаются оба варианта.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani
© REUTERS / Antara Foto/Adeng Bustomi

По примеру Саудовской Аравии поститься со вторника начинают жители большинства арабских стран.

Мусульмане молятся в мечети в Чамисе, провинция Западная Ява, Индонезия
4 из 15

По примеру Саудовской Аравии поститься со вторника начинают жители большинства арабских стран.

© REUTERS / Antara Foto/Adeng Bustomi
© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI

Только в Султанате Оман, где не увидели на небе новолуния, Рамадан начнется в среду.

Палестинский шеф-повар готовит традиционное блюдо катаеф в старом городе Иерусалима
5 из 15

Только в Султанате Оман, где не увидели на небе новолуния, Рамадан начнется в среду.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
© AP Photo / Shafkat Anowar

Рамадан — один из самых почитаемых у мусульман месяцев, он требует строгого соблюдения поста.

Мусульманине во время вечерней молитвы таравих в Мусульманском общинном центре в Чикаго. 12 апреля 2021 года
6 из 15

Рамадан — один из самых почитаемых у мусульман месяцев, он требует строгого соблюдения поста.

© AP Photo / Shafkat Anowar
© AP Photo / Achmad Ibrahim

Пост надлежит проводить в молитве и добрых мыслях.

Индонезийские мусульмане во время вечерней молитвы таравих в мечети Истикляль в Джакарте, Индонезия
7 из 15

Пост надлежит проводить в молитве и добрых мыслях.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
© AP Photo / Amr Nabil

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел до своей кончины восполнить пропущенные дни поста, компенсировать их должны потомки.

Мусульмане на утренней молитве исламского священного месяца Рамадан в Большой мечети в городе Мекка, Саудовская Аравия
8 из 15

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел до своей кончины восполнить пропущенные дни поста, компенсировать их должны потомки.

© AP Photo / Amr Nabil
© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE

Пост призван укрепить мусульман в самодисциплине и исполнении наказов Аллаха.

Молодежь гуляет в районе City Walk в Дубае .12 апреля 2021 года
9 из 15

Пост призван укрепить мусульман в самодисциплине и исполнении наказов Аллаха.

© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
© AP Photo / Dita Alangkara

Кроме обычных пяти молитв, каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

Обувь оставленная снаружи в мечети в Джакарте, Индонезия. 12 апреля 2021 года
10 из 15

Кроме обычных пяти молитв, каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

© AP Photo / Dita Alangkara
© REUTERS / Antara Foto/Irwansyah Putra

В Рамадан в мусульманских странах уменьшается рабочий день, повседневная жизнь смещается на вечер и ночь.

Люди молятся в мечети в Банда-Ачех, провинция Ачех, Индонезия. 12 апреля 2021 года
11 из 15

В Рамадан в мусульманских странах уменьшается рабочий день, повседневная жизнь смещается на вечер и ночь.

© REUTERS / Antara Foto/Irwansyah Putra
© AFP 2021 / SAVO PRELEVIC

В светлое время суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений.

Мусульманка молится в первую ночь Рамадана в мечети Османагича в Подгорице. 12 апреля 2021 года
12 из 15

В светлое время суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений.

© AFP 2021 / SAVO PRELEVIC
© REUTERS / Mussa Qawasma

Во время Рамадана мусульмане щедро раздают пожертвования и милостыню.

Палестинец изготавливает керамические горшки для продажи в преддверии священного месяца Рамадан в Хевроне в южной части Западного берега реки Иордан
13 из 15

Во время Рамадана мусульмане щедро раздают пожертвования и милостыню.

© REUTERS / Mussa Qawasma
© REUTERS / Mike Hutchings

Считается, что Аллах вознаграждает верующего за каждое совершенное благодеяние.

Мусульмане молятся на набережной Си-Пойнт в Кейптауне, Южная Африка. 12 апреля 2021 года
14 из 15

Считается, что Аллах вознаграждает верующего за каждое совершенное благодеяние.

© REUTERS / Mike Hutchings
© AFP 2021 / OMAR HAJ KADOUR

Рамадан длится 30 дней и завершается праздником разговения Ид аль-Фитр (по-тюркски — Ураза-байрам).

Сирийский мужчина поправляет украшения на Часовой площади в городе Идлиб. 12 апреля 2021 года
15 из 15

Рамадан длится 30 дней и завершается праздником разговения Ид аль-Фитр (по-тюркски — Ураза-байрам).

© AFP 2021 / OMAR HAJ KADOUR
1 из 15

Верховный суд Саудовской Аравии объявил первым днем Рамадана 13 апреля.

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
2 из 15

Решение было принято после того, как очевидцы с телескопами в присутствии представителя властей засвидетельствовали появление на небе молодого месяца.

© REUTERS / Mussa Qawasma
3 из 15

В одних странах первый день Рамадана определяется астрономическими вычислениями, в других — наблюдением за Луной. Допускаются оба варианта.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani
4 из 15

По примеру Саудовской Аравии поститься со вторника начинают жители большинства арабских стран.

© REUTERS / Antara Foto/Adeng Bustomi
5 из 15

Только в Султанате Оман, где не увидели на небе новолуния, Рамадан начнется в среду.

© AFP 2021 / AHMAD GHARABLI
6 из 15

Рамадан — один из самых почитаемых у мусульман месяцев, он требует строгого соблюдения поста.

© AP Photo / Shafkat Anowar
7 из 15

Пост надлежит проводить в молитве и добрых мыслях.

© AP Photo / Achmad Ibrahim
8 из 15

Пост в Рамадан настолько важен, что мусульмане верят: за тех, кто не успел до своей кончины восполнить пропущенные дни поста, компенсировать их должны потомки.

© AP Photo / Amr Nabil
9 из 15

Пост призван укрепить мусульман в самодисциплине и исполнении наказов Аллаха.

© AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
10 из 15

Кроме обычных пяти молитв, каждую ночь совершается дополнительная молитва-намаз.

© AP Photo / Dita Alangkara
11 из 15

В Рамадан в мусульманских странах уменьшается рабочий день, повседневная жизнь смещается на вечер и ночь.

© REUTERS / Antara Foto/Irwansyah Putra
12 из 15

В светлое время суток верующие воздерживаются от еды, питья и развлечений.

© AFP 2021 / SAVO PRELEVIC
13 из 15

Во время Рамадана мусульмане щедро раздают пожертвования и милостыню.

© REUTERS / Mussa Qawasma
14 из 15

Считается, что Аллах вознаграждает верующего за каждое совершенное благодеяние.

© REUTERS / Mike Hutchings
15 из 15

Рамадан длится 30 дней и завершается праздником разговения Ид аль-Фитр (по-тюркски — Ураза-байрам).

© AFP 2021 / OMAR HAJ KADOUR
 
Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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