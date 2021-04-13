https://ria.ru/20210413/muftiy-1728053476.html

Муфтий напомнил мусульманам о мерах предосторожности в Рамадан

Муфтий напомнил мусульманам о мерах предосторожности в Рамадан

Месяц Рамадан позволяет мусульманам объединиться и показать ислам с наилучшей стороны, однако не стоит забывать о мерах предосторожности из-за пандемии,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:48

2021-04-13T12:48

2021-04-13T13:08

религия и мировоззрение

камиль самигуллин

республика татарстан (татарстан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152229/45/1522294575_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_929f1ca65d8c5ee8a565e3cb13cd7ebf.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Месяц Рамадан позволяет мусульманам объединиться и показать ислам с наилучшей стороны, однако не стоит забывать о мерах предосторожности из-за пандемии, говорится в обращении муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, размещенном на официальном сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ).У мусульман 12 апреля с заходом солнца начался пост месяца Рамадан. В этот период они обязаны воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката, а также уделять время молитве и чтению Корана. С заходом солнца верующие собираются на коллективные разговения и специальную молитву."Рамадан позволяет нам объединиться, погрузиться в атмосферу праздника и молитвенной радости, показать ислам с наилучшей стороны – как религию красоты, мира, добра, отзывчивости, гостеприимства", - говорится в обращении муфтия.Он также отметил, что Рамадан – это месяц добрых дел, во время которого надо "стремиться совершать как можно больше благих поступков", заниматься благотворительностью.Камиль Самигуллин накануне был переизбран муфтием республики, председателем Духовного управления мусульман Татарстана.

https://ria.ru/20210412/ramadan-1727560442.html

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан)