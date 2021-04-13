https://ria.ru/20210413/more-1728013151.html

Вильфанд рассказал, стоит ли ехать в мае на море

Вильфанд рассказал, стоит ли ехать в мае на море

Несмотря на то что в мае температура воздуха в Крыму и на Черноморском побережье достигнет 20 градусов, купаться там не стоит, рассказал "Парламентской газете"... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:09

2021-04-13T09:09

2021-04-13T12:38

каспийское море

роман вильфанд

гидрометцентр

республика крым

астраханская область

общество

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Несмотря на то что в мае температура воздуха в Крыму и на Черноморском побережье достигнет 20 градусов, купаться там не стоит, рассказал "Парламентской газете" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Купальный сезон, по его словам, начнется только тогда, когда в воду смогут зайти дети. Ее температура должна быть выше 22 градусов — таких значений она достигает только во второй половине июня.По мнению Вильфанда, на майские праздники стоит поехать на юг из-за морского воздуха и теплой погоды, но в воду заходить не следует.Кроме того, в мае не стоит купаться и в Каспийском море, хотя в Астраханской области воздух прогреется до 20-23 градусов, добавил синоптик.

https://ria.ru/20210309/leto-1600534600.html

каспийское море

республика крым

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийское море, роман вильфанд, гидрометцентр, республика крым, астраханская область, общество