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В Турции потребовали ареста адмирала за письмо в защиту конвенции Монтре
В Турции потребовали ареста адмирала за письмо в защиту конвенции Монтре
Прокуратура Турции потребовала арестовать одного из отставных адмиралов, подписавших письмо в защиту конвенции Монтрё, еще девяти просит назначить домашний... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T00:20
2021-04-13T00:20
турция
монтре
в мире
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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости, Алёна Палажченко. Прокуратура Турции потребовала арестовать одного из отставных адмиралов, подписавших письмо в защиту конвенции Монтрё, еще девяти просит назначить домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Джеляль Ульген, представляющий интересы задержанных.Четвертого апреля было опубликовано письмо 104 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов Эрдогана к разработке нового основного закона и осуждались "попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка". На следующий день полиция задержала 10 адмиралов, подписавших письмо.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
https://ria.ru/20210405/erdogan-1604342382.html
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турция, монтре, в мире

В Турции потребовали ареста адмирала за письмо в защиту конвенции Монтре

00:20 13.04.2021
 
© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Алена Палажченко
Читать ria.ru в
АНКАРА, 13 апр – РИА Новости, Алёна Палажченко. Прокуратура Турции потребовала арестовать одного из отставных адмиралов, подписавших письмо в защиту конвенции Монтрё, еще девяти просит назначить домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Джеляль Ульген, представляющий интересы задержанных.
"Прокуратура потребовала арестовать одного из отставных адмиралов - Эргуна Менги. Еще для девяти человек, подписавших письмо, она потребовала домашнего ареста, а четверых - освободить под подписку о невыезде. Решение о мере пресечения примет суд", - сказал собеседник агентства.
Четвертого апреля было опубликовано письмо 104 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов Эрдогана к разработке нового основного закона и осуждались "попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка". На следующий день полиция задержала 10 адмиралов, подписавших письмо.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:18
Эрдоган осудил письмо отставных адмиралов в защиту конвенции Монтре
 
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