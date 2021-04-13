https://ria.ru/20210413/montre-1727994289.html

В Турции потребовали ареста адмирала за письмо в защиту конвенции Монтре

В Турции потребовали ареста адмирала за письмо в защиту конвенции Монтре

Прокуратура Турции потребовала арестовать одного из отставных адмиралов, подписавших письмо в защиту конвенции Монтрё, еще девяти просит назначить домашний... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T00:20

2021-04-13T00:20

2021-04-13T00:20

турция

монтре

в мире

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АНКАРА, 13 апр – РИА Новости, Алёна Палажченко. Прокуратура Турции потребовала арестовать одного из отставных адмиралов, подписавших письмо в защиту конвенции Монтрё, еще девяти просит назначить домашний арест, сообщил РИА Новости адвокат Джеляль Ульген, представляющий интересы задержанных.Четвертого апреля было опубликовано письмо 104 отставных турецких адмиралов, которые назвали конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, восстановившей ее суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы, и заявили о неприемлемости дискуссии о пересмотре этого соглашения в связи с проектом канала "Стамбул", который будет проходить параллельно проливу Босфор и соединит Мраморное море с Черным. Также в письме выражалось мнение о необходимости сохранения нынешней конституции Турции на фоне призывов Эрдогана к разработке нового основного закона и осуждались "попытки показать, что ВС Турции отходят от заветов основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка". На следующий день полиция задержала 10 адмиралов, подписавших письмо.Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время. Однако режим прохода военных кораблей различен в отношении черноморских и нечерноморских государств. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и сроку пребывания.

https://ria.ru/20210405/erdogan-1604342382.html

турция

монтре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, монтре, в мире