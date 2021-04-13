https://ria.ru/20210413/mks-1728053629.html

На совещании у Путина обсуждалась судьба МКС и ее российского сегмента

На совещании у Путина обсуждалась судьба МКС и ее российского сегмента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что судьбу Международной космической станции и ее российского сегмента обсуждали накануне на совещании... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:48

2021-04-13T12:48

2021-04-13T12:48

наука

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

дмитрий песков

юрий гагарин (космонавт)

владимир путин

энгельс

саратовская область

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что судьбу Международной космической станции и ее российского сегмента обсуждали накануне на совещании у президента РФ Владимира Путина: эти конструкции не вечные, рано или поздно надо будет принимать окончательное решение.Путин в понедельник в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину на месте его приземления близ Энгельса. В рамках этой поездки в Саратовскую область президент также провел совещание по развитию космической отрасли.Журналисты во вторник спросили представителя Кремля, соответствуют ли действительности появившиеся после этого сообщения о том, что на совещании президент одобрил идею строительства российской космической станции, которая станет альтернативой МКС."Действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечны, конструкция устает со временем, и рано или поздно потребуется принимать окончательное решение. И целесообразность продолжения этой работы и проработки этого вопроса действительно была вчера акцентирована в ходе совещания. Это действительно так", - ответил Песков.

https://ria.ru/20210412/mks-1727886800.html

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энгельс

саратовская область

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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, энгельс, саратовская область