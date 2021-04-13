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Наука
https://ria.ru/20210413/mks-1728053629.html
На совещании у Путина обсуждалась судьба МКС и ее российского сегмента
На совещании у Путина обсуждалась судьба МКС и ее российского сегмента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что судьбу Международной космической станции и ее российского сегмента обсуждали накануне на совещании... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:48
2021-04-13T12:48
наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий песков
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
энгельс
саратовская область
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что судьбу Международной космической станции и ее российского сегмента обсуждали накануне на совещании у президента РФ Владимира Путина: эти конструкции не вечные, рано или поздно надо будет принимать окончательное решение.Путин в понедельник в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину на месте его приземления близ Энгельса. В рамках этой поездки в Саратовскую область президент также провел совещание по развитию космической отрасли.Журналисты во вторник спросили представителя Кремля, соответствуют ли действительности появившиеся после этого сообщения о том, что на совещании президент одобрил идею строительства российской космической станции, которая станет альтернативой МКС."Действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечны, конструкция устает со временем, и рано или поздно потребуется принимать окончательное решение. И целесообразность продолжения этой работы и проработки этого вопроса действительно была вчера акцентирована в ходе совещания. Это действительно так", - ответил Песков.
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, энгельс, саратовская область

На совещании у Путина обсуждалась судьба МКС и ее российского сегмента

12:48 13.04.2021
 
© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что судьбу Международной космической станции и ее российского сегмента обсуждали накануне на совещании у президента РФ Владимира Путина: эти конструкции не вечные, рано или поздно надо будет принимать окончательное решение.
Путин в понедельник в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину на месте его приземления близ Энгельса. В рамках этой поездки в Саратовскую область президент также провел совещание по развитию космической отрасли.
Журналисты во вторник спросили представителя Кремля, соответствуют ли действительности появившиеся после этого сообщения о том, что на совещании президент одобрил идею строительства российской космической станции, которая станет альтернативой МКС.
"Действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечны, конструкция устает со временем, и рано или поздно потребуется принимать окончательное решение. И целесообразность продолжения этой работы и проработки этого вопроса действительно была вчера акцентирована в ходе совещания. Это действительно так", - ответил Песков.
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НаукаРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаДмитрий ПесковЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинЭнгельсСаратовская область
 
 
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