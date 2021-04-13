https://ria.ru/20210413/mks-1728053629.html
На совещании у Путина обсуждалась судьба МКС и ее российского сегмента
На совещании у Путина обсуждалась судьба МКС и ее российского сегмента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что судьбу Международной космической станции и ее российского сегмента обсуждали накануне на совещании... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:48
2021-04-13T12:48
2021-04-13T12:48
наука
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий песков
юрий гагарин (космонавт)
владимир путин
энгельс
саратовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152750/94/1527509466_0:23:2560:1463_1920x0_80_0_0_434d9464d903fd83e6b9ee98181adaf1.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что судьбу Международной космической станции и ее российского сегмента обсуждали накануне на совещании у президента РФ Владимира Путина: эти конструкции не вечные, рано или поздно надо будет принимать окончательное решение.Путин в понедельник в День космонавтики возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину на месте его приземления близ Энгельса. В рамках этой поездки в Саратовскую область президент также провел совещание по развитию космической отрасли.Журналисты во вторник спросили представителя Кремля, соответствуют ли действительности появившиеся после этого сообщения о том, что на совещании президент одобрил идею строительства российской космической станции, которая станет альтернативой МКС."Действительно, говорилось на совещании о том, что МКС и наш отечественный сегмент не вечны, конструкция устает со временем, и рано или поздно потребуется принимать окончательное решение. И целесообразность продолжения этой работы и проработки этого вопроса действительно была вчера акцентирована в ходе совещания. Это действительно так", - ответил Песков.
https://ria.ru/20210412/mks-1727886800.html
россия
энгельс
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152750/94/1527509466_290:0:2271:1486_1920x0_80_0_0_28e95071c57d042a8b6115ec908b50e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий песков, юрий гагарин (космонавт), владимир путин, энгельс, саратовская область