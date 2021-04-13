https://ria.ru/20210413/mgpu-1727537334.html

В России разработан алгоритм для анализа сценариев уроков

В России разработан алгоритм для анализа сценариев уроков

Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) разработали алгоритм обработки больших данных для анализа содержания сценариев уроков... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:00

2021-04-13T09:00

2021-04-13T09:16

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

мгпу

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ученые Московского городского педагогического университета (МГПУ) разработали алгоритм обработки больших данных для анализа содержания сценариев уроков Московской электронной школы (МЭШ). По словам авторов, в будущем предложенный подход сможет автоматически определять "лучший" вариант сценария урока и отбрасывать некачественный контент. Результаты первого исследования опубликованы в сборнике Information.На интернет-платформе МЭШ размещены более 2,1 млн сценариев уроков, из которых около 54 тыс. находятся в открытом доступе. Их разрабатывают и используют учителя при проведении очных и дистанционных уроков. Процесс создания нового цифрового контента идет непрерывно, ежедневно происходит увеличение объема данных.Специалисты Управления информационных технологий МГПУ разработали интеллектуальный алгоритм для изучения данных с платформы МЭШ, который способен анализировать смысловое значение текста и визуализировать результаты в удобном для человека виде. Оценивали качество работы алгоритма по 26 предметам эксперты — преподаватели МГПУ.Также она отметила, что применение алгоритма позволило изучить структуру тем сценариев уроков и выявить крупные предметные семантические группы и междисциплинарные темы."Например, на уровне начального общего образования были зафиксированы такие междисциплинарные темы, как "Великая отечественная война", "Мир вокруг меня", "Звуки и буквы", "Москвоведение". А в семантическую группу, к примеру, "Война" объединились сценарии уроков по предметам: всеобщая история, история России и литература, музыка. Но в целом результаты показали тематическую обособленность школьных предметов друг от друга", — рассказала Петряева.Для обработки текстовых данных было использован метод word2vec, в основе которого лежит нейронная сеть."Для исследования отобрали текстовые данные 36 644 сценариев уроков. Затем их обработали и использовали для обучения алгоритма word2vec. После этого мы получили сопоставления сценариев уроков и Тематического каркаса. С целью визуализации результатов были выполнены преобразования для снижения размерности данных с использованием алгоритма t-SNE. Мы планируем повысить качество работы алгоритма с помощью расширения набора текстовых данных и перевода ключевых слов тем уроков на иностранные языки", — рассказал заместитель начальника Управления информационных технологий МГПУ Роман Куприянов.По словам начальника Управления информационных технологий МГПУ Руслана Сулейманова, алгоритм поможет выявлять разные типы содержания и развивать ресурсы, имеющие большой педагогический потенциал. Также ученые отметили, что алгоритм может быть использован для решения других задач: анализа домашних заданий, обработки текстового цифрового следа учеников, мониторинга образовательных результатов.Проект реализуется под руководством доктора педагогических наук, директора института системных проектов МГПУ Светланы Вачковой.

https://ria.ru/20210225/mgpu-1598779641.html

https://sn.ria.ru/20210301/shkola-1599382072.html

https://sn.ria.ru/20200817/1575298451.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, мгпу