https://ria.ru/20210413/menshevik-1728091513.html
Экс-владельца "Меньшевика" заподозрили в покушении на убийство
Экс-владельца "Меньшевика" заподозрили в покушении на убийство
Оправданный по делу об убийстве в 2017 году охранника экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов задержан в рамках нового уголовного дела, на этот раз о... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:27
2021-04-13T15:27
2021-04-13T15:27
илья аверьянов
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Оправданный по делу об убийстве в 2017 году охранника экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов задержан в рамках нового уголовного дела, на этот раз о покушении на убийство, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Аверьянов задержан в рамках расследования уголовного дела по статье "Покушение на убийство", - сказал собеседник агентства.По его словам, материалы уголовного дела переданы в суд Москвы для избрания меры пресечения.Адвокат Андрей Бастраков подтвердил РИА Новости, что в отношении Аверьянова возбуждено новое дело. При этом защитник считает, что оно вызывает сомнения."Эпизод с якобы стрельбой в пристава Бокова, который послужил поводом для возбуждения уголовного дела, не выдерживает никакой критики… Считаем, что есть большие сомнения в обоснованности возбуждения очередного уголовного дела в отношении Илья Аверьянова", - сказал Бастраков РИА Новости.По его словам, пристав был допрошен в декабре 2017 года в рамках предыдущего дела и утверждал, что в него никто не стрелял.В октябре 2020 года Верховный суд утвердил оправдательный приговор в отношении Аверьянова.По версии следствия, утром 27 декабря 2017 года Аверьянов, "не желая допускать представителей взыскателя и судебных приставов, осуществлявших законные действия в рамках исполнительного производства, на территорию, занимаемую ранее фабрикой, произвел выстрел из охотничьего карабина в одного из охранников, сопровождающего представителей коммерческой организации". Тот скончался на месте.Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла вердикт в пользу Аверьянова, и Мосгорсуд 10 февраля 2020 года оправдал его за отсутствием состава преступления.В рамках расследования дела была установлена причастность Аверьянова к совершению еще одного преступления: 1 июня 2016 года на Иловайской улице в Москве он начал пререкаться с незнакомым мужчиной и в ходе ссоры нанес тому увечья. По пункту о причинении вреда здоровья присяжные тоже оправдали обвиняемого, хотя и установили, что Аверьянов применил к нему силу.
https://ria.ru/20210329/obvinenie-1603271479.html
https://ria.ru/20210218/pokushenie-1598043637.html
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илья аверьянов, москва, происшествия
МОСКВА, 13 апр – РИА Новости.
Оправданный по делу об убийстве в 2017 году охранника экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов
задержан в рамках нового уголовного дела, на этот раз о покушении на убийство, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Аверьянов задержан в рамках расследования уголовного дела по статье "Покушение на убийство", - сказал собеседник агентства.
По его словам, материалы уголовного дела переданы в суд Москвы для избрания меры пресечения.
Адвокат Андрей Бастраков подтвердил РИА Новости, что в отношении Аверьянова возбуждено новое дело. При этом защитник считает, что оно вызывает сомнения.
"Эпизод с якобы стрельбой в пристава Бокова, который послужил поводом для возбуждения уголовного дела, не выдерживает никакой критики… Считаем, что есть большие сомнения в обоснованности возбуждения очередного уголовного дела в отношении Илья Аверьянова", - сказал Бастраков РИА Новости.
По его словам, пристав был допрошен в декабре 2017 года в рамках предыдущего дела и утверждал, что в него никто не стрелял.
В октябре 2020 года Верховный суд утвердил оправдательный приговор в отношении Аверьянова.
По версии следствия, утром 27 декабря 2017 года Аверьянов, "не желая допускать представителей взыскателя и судебных приставов, осуществлявших законные действия в рамках исполнительного производства, на территорию, занимаемую ранее фабрикой, произвел выстрел из охотничьего карабина в одного из охранников, сопровождающего представителей коммерческой организации". Тот скончался на месте.
Дело слушалось с участием коллегии присяжных заседателей, которая вынесла вердикт в пользу Аверьянова, и Мосгорсуд 10 февраля 2020 года оправдал его за отсутствием состава преступления.
В рамках расследования дела была установлена причастность Аверьянова к совершению еще одного преступления: 1 июня 2016 года на Иловайской улице в Москве
он начал пререкаться с незнакомым мужчиной и в ходе ссоры нанес тому увечья. По пункту о причинении вреда здоровья присяжные тоже оправдали обвиняемого, хотя и установили, что Аверьянов применил к нему силу.