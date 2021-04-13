https://ria.ru/20210413/mamyshev-monro-1727945857.html

Владислав Мамышев-Монро стал героем “Звездных войн”

Владислав Мамышев-Монро стал героем “Звездных войн”

В День космонавтики в петербургском Музее современных искусств имени Дягилева открылась фотовыставка с архивными кадрами, на которых художник Владислав... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T06:16

2021-04-13T06:16

2021-04-13T06:16

культура

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В День космонавтики в петербургском Музее современных искусств имени Дягилева открылась фотовыставка с архивными кадрами, на которых художник Владислав Мамышев-Монро предстает в образе героев культовой киноэпопеи “Звездные войны”. Эту фотосессию, как и костюмы, в которых позирует знаменитый перформансист и мастер перевоплощений, Светлана Острова сделала еще в 2005 году. Тогда поклонники фильма по всему миру ждали премьеры эпизода "Месть ситхов". “Владислав был человеком, который, как и Гагарин, во всем стремился быть первым”, — отмечают в пресс-службе музея. К тому же, тема космоса была близка художнику со времен армейской службы на Байконуре. В объективе Островой Мамышев-Монро примерил на себя образы Люка Скайуокера, принцессы Леи Органы, мастера Йоды, Дарта Вейдера, а также робота С-3PO. Всего было выбрано 15 кадров, которые Светлана Острова дополнила для выставки, придав им законченную форму. Над проектом также работали Алексей Бармалей (Богданов) и Полина Федорова. Экспозиция создавалась при технической и творческой поддержке дизайнера Анны Иткиной и мастера по свету Алексея Козлова.Музей современных искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ, "Владислав Мамышев-Монро – Света Острова. Звездные войны", до 26 апреля

https://ria.ru/20210326/skulptura-1602857585.html

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