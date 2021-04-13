Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210413/mamyshev-monro-1727945857.html
Владислав Мамышев-Монро стал героем “Звездных войн”
Владислав Мамышев-Монро стал героем “Звездных войн”
В День космонавтики в петербургском Музее современных искусств имени Дягилева открылась фотовыставка с архивными кадрами, на которых художник Владислав... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T06:16
2021-04-13T06:16
культура
куда сходить
люк скайуокер
новости культуры
владислав мамышев-монро
байконур (город)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727944894_0:214:2480:1609_1920x0_80_0_0_00a8b95244086c848dc77e050c2151d4.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В День космонавтики в петербургском Музее современных искусств имени Дягилева открылась фотовыставка с архивными кадрами, на которых художник Владислав Мамышев-Монро предстает в образе героев культовой киноэпопеи “Звездные войны”. Эту фотосессию, как и костюмы, в которых позирует знаменитый перформансист и мастер перевоплощений, Светлана Острова сделала еще в 2005 году. Тогда поклонники фильма по всему миру ждали премьеры эпизода "Месть ситхов". “Владислав был человеком, который, как и Гагарин, во всем стремился быть первым”, — отмечают в пресс-службе музея. К тому же, тема космоса была близка художнику со времен армейской службы на Байконуре. В объективе Островой Мамышев-Монро примерил на себя образы Люка Скайуокера, принцессы Леи Органы, мастера Йоды, Дарта Вейдера, а также робота С-3PO. Всего было выбрано 15 кадров, которые Светлана Острова дополнила для выставки, придав им законченную форму. Над проектом также работали Алексей Бармалей (Богданов) и Полина Федорова. Экспозиция создавалась при технической и творческой поддержке дизайнера Анны Иткиной и мастера по свету Алексея Козлова.Музей современных искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ, "Владислав Мамышев-Монро – Света Острова. Звездные войны", до 26 апреля
https://ria.ru/20210326/skulptura-1602857585.html
байконур (город)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727944894_0:0:2480:1860_1920x0_80_0_0_74e9a0cd87f224ba5ac89ccb013db290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда сходить , люк скайуокер, новости культуры, владислав мамышев-монро, байконур (город), санкт-петербург

Владислав Мамышев-Монро стал героем “Звездных войн”

06:16 13.04.2021
 
© Светлана ОстроваКадр с выставки "Владислав Мамышев-Монро – Света Острова. Звездные войны", Музей современных искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ
Кадр с выставки Владислав Мамышев-Монро – Света Острова. Звездные войны, Музей современных искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Светлана Острова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В День космонавтики в петербургском Музее современных искусств имени Дягилева открылась фотовыставка с архивными кадрами, на которых художник Владислав Мамышев-Монро предстает в образе героев культовой киноэпопеи “Звездные войны”.
Эту фотосессию, как и костюмы, в которых позирует знаменитый перформансист и мастер перевоплощений, Светлана Острова сделала еще в 2005 году. Тогда поклонники фильма по всему миру ждали премьеры эпизода "Месть ситхов".
“Владислав был человеком, который, как и Гагарин, во всем стремился быть первым”, — отмечают в пресс-службе музея. К тому же, тема космоса была близка художнику со времен армейской службы на Байконуре.
В объективе Островой Мамышев-Монро примерил на себя образы Люка Скайуокера, принцессы Леи Органы, мастера Йоды, Дарта Вейдера, а также робота С-3PO.
Всего было выбрано 15 кадров, которые Светлана Острова дополнила для выставки, придав им законченную форму. Над проектом также работали Алексей Бармалей (Богданов) и Полина Федорова. Экспозиция создавалась при технической и творческой поддержке дизайнера Анны Иткиной и мастера по свету Алексея Козлова.
Музей современных искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ, "Владислав Мамышев-Монро – Света Острова. Звездные войны", до 26 апреля
(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева, 2021. Центральный выставочный зал Манеж - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 08:00Культура
Как в петербургском Манеже "запели" скульптуры
 
Культуракуда сходитьЛюк СкайуокерНовости культурыВладислав Мамышев-МонроБайконур (город)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Памфиловой
12:38В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
12:36В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:34Песков опроверг данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"
12:34В Кремле допустили ограничения пользования Visa и Mastercard в России
12:34В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
12:16Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
12:15Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
12:14США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
12:10Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности
12:09В МИД прокомментировали заявление G7 по России и Украине
12:02Турбизнес попросил власти открыть другие направления вместо Турции
Лента новостейМолния