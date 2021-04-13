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В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
Жители хабаровского поселка Кукан обнаружили на берегу местной речки несколько тысяч мертвых лягушек и рыб, сообщил РИА Новости руководитель краевого отделения... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:41
2021-04-13T12:41
2021-04-13T14:52
всероссийское общество охраны природы
происшествия
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ХАБАРОВСК, 13 апр — РИА Новости. Жители хабаровского поселка Кукан обнаружили на берегу местной речки несколько тысяч мертвых лягушек и рыб, сообщил РИА Новости руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.По словам Сидорова, такие заморы встречаются в природе. К изучению ситуации подключилось Министерство природных ресурсов, на место направят лабораторию, чтобы взять пробы воды.
РИА Новости
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Полчища мертвых лягушек на берегу реки в Хабаровском крае
Тысячи мертвых лягушек и мертвую рыбу нашли в хабаровском поселке Кукан, специалисты регионального Минприроды разбираются, сказали РИА Новости зоозащитники.
2021-04-13T12:41
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РИА Новости
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видео, всероссийское общество охраны природы, происшествия