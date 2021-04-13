https://ria.ru/20210413/lyagushki-1728051786.html

В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек

В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек

Жители хабаровского поселка Кукан обнаружили на берегу местной речки несколько тысяч мертвых лягушек и рыб, сообщил РИА Новости руководитель краевого отделения... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:41

2021-04-13T12:41

2021-04-13T14:52

всероссийское общество охраны природы

происшествия

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ХАБАРОВСК, 13 апр — РИА Новости. Жители хабаровского поселка Кукан обнаружили на берегу местной речки несколько тысяч мертвых лягушек и рыб, сообщил РИА Новости руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.По словам Сидорова, такие заморы встречаются в природе. К изучению ситуации подключилось Министерство природных ресурсов, на место направят лабораторию, чтобы взять пробы воды.

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2021

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Полчища мертвых лягушек на берегу реки в Хабаровском крае Тысячи мертвых лягушек и мертвую рыбу нашли в хабаровском поселке Кукан, специалисты регионального Минприроды разбираются, сказали РИА Новости зоозащитники. 2021-04-13T12:41 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, всероссийское общество охраны природы, происшествия