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В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
Жители хабаровского поселка Кукан обнаружили на берегу местной речки несколько тысяч мертвых лягушек и рыб, сообщил РИА Новости руководитель краевого отделения... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:41
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всероссийское общество охраны природы
происшествия
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ХАБАРОВСК, 13 апр — РИА Новости. Жители хабаровского поселка Кукан обнаружили на берегу местной речки несколько тысяч мертвых лягушек и рыб, сообщил РИА Новости руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.По словам Сидорова, такие заморы встречаются в природе. К изучению ситуации подключилось Министерство природных ресурсов, на место направят лабораторию, чтобы взять пробы воды.
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РИА Новости
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Полчища мертвых лягушек на берегу реки в Хабаровском крае
Тысячи мертвых лягушек и мертвую рыбу нашли в хабаровском поселке Кукан, специалисты регионального Минприроды разбираются, сказали РИА Новости зоозащитники.
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видео, всероссийское общество охраны природы, происшествия
В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек
ХАБАРОВСК, 13 апр — РИА Новости. Жители хабаровского поселка Кукан обнаружили на берегу местной речки несколько тысяч мертвых лягушек и рыб, сообщил РИА Новости руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.
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В Хабаровском поселке обнаружили несколько тысяч мертвых лягушек

12:41 13.04.2021 (обновлено: 14:52 13.04.2021)
 
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ХАБАРОВСК, 13 апр — РИА Новости. Жители хабаровского поселка Кукан обнаружили на берегу местной речки несколько тысяч мертвых лягушек и рыб, сообщил РИА Новости руководитель краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.

"Параллельно поступили жалобы о запахе нефтепродуктов от воды из колонок от владельцев частных домов", — добавил он.

По словам Сидорова, такие заморы встречаются в природе. К изучению ситуации подключилось Министерство природных ресурсов, на место направят лабораторию, чтобы взять пробы воды.

"Будем разбираться, есть ли здесь человеческий фактор", — сказал собеседник агентства.

 
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