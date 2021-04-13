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В ЛНР назвали Запад координатором Киева в преступлении против украинцев
В ЛНР назвали Запад координатором Киева в преступлении против украинцев
Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник назвал "западное сообщество" РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:52
2021-04-13T08:57
ситуация в днр и лнр
родион мирошник
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник назвал "западное сообщество" координатором Киева в преступлении против жителей Украины.Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС).Он подчеркнул, что решение о проведении силовой операции вывело противостояние внутри Украины на уровень внутреннего вооруженного конфликта, "повлекшего тысячи и тысячи жертв и полную перезагрузку системы власти на Украине".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире

В ЛНР назвали Запад координатором Киева в преступлении против украинцев

08:52 13.04.2021 (обновлено: 08:57 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник назвал "западное сообщество" координатором Киева в преступлении против жителей Украины.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС).
"Без поддержки США это преступление (объявление АТО - ред.) не могло бы так долго оставаться безнаказанным и без адекватной реакции западного сообщества. Они тоже являются соорганизаторами и координаторами этого преступления против украинского населения", - заявил Мирошник РИА Новости.
Он подчеркнул, что решение о проведении силовой операции вывело противостояние внутри Украины на уровень внутреннего вооруженного конфликта, "повлекшего тысячи и тысячи жертв и полную перезагрузку системы власти на Украине".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
 
Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
 
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