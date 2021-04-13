В ЛНР назвали Запад координатором Киева в преступлении против украинцев
08:52 13.04.2021 (обновлено: 08:57 13.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник назвал "западное сообщество" координатором Киева в преступлении против жителей Украины.
Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС).
"Без поддержки США это преступление (объявление АТО - ред.) не могло бы так долго оставаться безнаказанным и без адекватной реакции западного сообщества. Они тоже являются соорганизаторами и координаторами этого преступления против украинского населения", - заявил Мирошник РИА Новости.
Он подчеркнул, что решение о проведении силовой операции вывело противостояние внутри Украины на уровень внутреннего вооруженного конфликта, "повлекшего тысячи и тысячи жертв и полную перезагрузку системы власти на Украине".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
10 апреля, 08:00Какая Украина нам не нужна