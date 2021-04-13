https://ria.ru/20210413/lnr-1728011212.html

В ЛНР назвали Запад координатором Киева в преступлении против украинцев

В ЛНР назвали Запад координатором Киева в преступлении против украинцев

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник назвал "западное сообщество" РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:52

2021-04-13T08:52

2021-04-13T08:57

ситуация в днр и лнр

родион мирошник

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727043184_260:591:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fbe4fd7a3ac969b53ab30d8bc6ee8d4.jpg

ЛУГАНСК, 13 апр - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник назвал "западное сообщество" координатором Киева в преступлении против жителей Украины.Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 года принял решение о проведении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе с привлечением вооруженных сил. Спустя четыре года Киев сменил формат военной операции на "операцию Объединенных сил" (ООС).Он подчеркнул, что решение о проведении силовой операции вывело противостояние внутри Украины на уровень внутреннего вооруженного конфликта, "повлекшего тысячи и тысячи жертв и полную перезагрузку системы власти на Украине".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире