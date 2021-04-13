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Минпромторг выделит допсредства для льготного автокредитования и лизинга
Минпромторг выделит допсредства для льготного автокредитования и лизинга
Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга, причем в первой появятся новые категории... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:31
2021-04-13T14:10
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга, причем в первой появятся новые категории граждан, которые смогут приобрести машины российского производства со скидкой, заявил глава министерства Денис Мантуров."Что касается мер стимулирования этого года - мы в ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию. В том числе расширим категории, кому они будут предоставляться. Этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года", - сказал Мантуров во время брифинга на площадке АЕБ.
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денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Минпромторг выделит допсредства для льготного автокредитования и лизинга

13:31 13.04.2021 (обновлено: 14:10 13.04.2021)
 
© РольфАвтосалон компании "Рольф"
Автосалон компании Рольф - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Рольф
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга, причем в первой появятся новые категории граждан, которые смогут приобрести машины российского производства со скидкой, заявил глава министерства Денис Мантуров.
"Что касается мер стимулирования этого года - мы в ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию. В том числе расширим категории, кому они будут предоставляться. Этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года", - сказал Мантуров во время брифинга на площадке АЕБ.
Продажа автомобилей с пробегом - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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Денис МантуровРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
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