https://ria.ru/20210413/lizing-1728064489.html
Минпромторг выделит допсредства для льготного автокредитования и лизинга
Минпромторг выделит допсредства для льготного автокредитования и лизинга
Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга, причем в первой появятся новые категории... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:31
2021-04-13T13:31
2021-04-13T14:10
денис мантуров
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155596/93/1555969355_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_d1888da7a60adbfd86bb576cbd178a8c.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга, причем в первой появятся новые категории граждан, которые смогут приобрести машины российского производства со скидкой, заявил глава министерства Денис Мантуров."Что касается мер стимулирования этого года - мы в ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию. В том числе расширим категории, кому они будут предоставляться. Этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года", - сказал Мантуров во время брифинга на площадке АЕБ.
https://ria.ru/20210404/avtomobili-1604149184.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155596/93/1555969355_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_34309b37f636266481c515af9983c430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика