https://ria.ru/20210413/lizing-1728064489.html

Минпромторг выделит допсредства для льготного автокредитования и лизинга

Минпромторг выделит допсредства для льготного автокредитования и лизинга

Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга, причем в первой появятся новые категории... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:31

2021-04-13T13:31

2021-04-13T14:10

денис мантуров

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ в ближайшее время выделит дополнительные средства на программы льготного автокредитования и лизинга, причем в первой появятся новые категории граждан, которые смогут приобрести машины российского производства со скидкой, заявил глава министерства Денис Мантуров."Что касается мер стимулирования этого года - мы в ближайшее время добавим средства на компенсацию по льготному автолизингу и по автокредитованию. В том числе расширим категории, кому они будут предоставляться. Этих мер точно будет достаточно для стимулирования рынка до конца текущего года", - сказал Мантуров во время брифинга на площадке АЕБ.

https://ria.ru/20210404/avtomobili-1604149184.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика