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Ливан планирует попросить у России экономическую помощь
Ливан планирует попросить у России экономическую помощь
Премьер Ливана Саад Харири в ходе визита в Россию намерен попросить российские власти об экономической помощи, в том числе в вопросах восстановления бейрутского РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:54
2021-04-13T17:06
рафик харири
саад харири
михаил мишустин
россия
ливан
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Премьер Ливана Саад Харири в ходе визита в Россию намерен попросить российские власти об экономической помощи, в том числе в вопросах восстановления бейрутского порта, поставках вакцины от коронавируса и строительстве электростанций, заявил РИА Новости спецпредставитель ливанского премьер-министра Джордж Шаабан.Ранее кабмин РФ сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 апреля проведет в Москве переговоры с премьером Ливана Саадом Харири.По словам Шаабана, Ливан нуждается в экономической помощи в различных отраслях. "Ливан нуждается в экономической и политической помощи. Для этого премьер-министр Харири приедет в Россию, поскольку знает, что Россия имеет хорошие отношения со всеми политическими силами в Ливане и имеет отношения со всеми странами в регионе, как и с другими странами, которые влияют на ситуацию в Ливане. Каждый раз, когда в Ливане были трудности, мы обращались к России, потому что знаем, что Россия - великая держава, способная помочь Ливану в тяжелой ситуации. Премьер-министр Харири, как и его отец Рафик Харири, имеет очень хорошие и дружеские отношения с российским руководством, особенно с президентом (Владимиром) Путиным, и поэтому в трудные времена с надеждой обращаются с просьбами к России. Мы знаем, что Россия может помочь Ливану как в экономическом, так и в политическом плане, поскольку имеет такие возможности", - отметил Шаабан."Мы также будем просить помощи со стороны в виде вакцин, возможности создать резерв определенного количества вакцин для ливанского государства, чтобы провакцинировать как можно больше населения. Мы знаем, что российская вакцина "Спутник" считается одной из лучших", - сказал он.Кроме того, он напомнил, что Франция ранее пообещала Ливану экономическую помощь, если будет выполнен ряд условий. "В программе, выделенной на основе французской инициативы, описываются необходимые шаги для реформы экономики, проведения и восстановления ряда проектов, в том числе бейрутского порта и энергетики страны. Как вы знаете, у нас кризисная ситуация в стране с электричеством, и существует необходимость в строительстве новых электростанций, которые смогут обеспечить страну круглосуточным электроснабжением. И по этим вопросам мы будем обращаться к России и ее возможной помощи Ливану, как в этих отраслях, так и в других", - заключил он.
https://ria.ru/20210322/livan-1602372475.html
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рафик харири, саад харири, михаил мишустин, россия, ливан, в мире

Ливан планирует попросить у России экономическую помощь

16:54 13.04.2021 (обновлено: 17:06 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017
Председатель Совета министров Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 сентября 2017 - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Премьер Ливана Саад Харири в ходе визита в Россию намерен попросить российские власти об экономической помощи, в том числе в вопросах восстановления бейрутского порта, поставках вакцины от коронавируса и строительстве электростанций, заявил РИА Новости спецпредставитель ливанского премьер-министра Джордж Шаабан.
Ранее кабмин РФ сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 апреля проведет в Москве переговоры с премьером Ливана Саадом Харири.
По словам Шаабана, Ливан нуждается в экономической помощи в различных отраслях. "Ливан нуждается в экономической и политической помощи. Для этого премьер-министр Харири приедет в Россию, поскольку знает, что Россия имеет хорошие отношения со всеми политическими силами в Ливане и имеет отношения со всеми странами в регионе, как и с другими странами, которые влияют на ситуацию в Ливане. Каждый раз, когда в Ливане были трудности, мы обращались к России, потому что знаем, что Россия - великая держава, способная помочь Ливану в тяжелой ситуации. Премьер-министр Харири, как и его отец Рафик Харири, имеет очень хорошие и дружеские отношения с российским руководством, особенно с президентом (Владимиром) Путиным, и поэтому в трудные времена с надеждой обращаются с просьбами к России. Мы знаем, что Россия может помочь Ливану как в экономическом, так и в политическом плане, поскольку имеет такие возможности", - отметил Шаабан.
Премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 18:31
Премьер Ливана отклонил предложение президента о составе правительства
"Мы также будем просить помощи со стороны в виде вакцин, возможности создать резерв определенного количества вакцин для ливанского государства, чтобы провакцинировать как можно больше населения. Мы знаем, что российская вакцина "Спутник" считается одной из лучших", - сказал он.
Кроме того, он напомнил, что Франция ранее пообещала Ливану экономическую помощь, если будет выполнен ряд условий. "В программе, выделенной на основе французской инициативы, описываются необходимые шаги для реформы экономики, проведения и восстановления ряда проектов, в том числе бейрутского порта и энергетики страны. Как вы знаете, у нас кризисная ситуация в стране с электричеством, и существует необходимость в строительстве новых электростанций, которые смогут обеспечить страну круглосуточным электроснабжением. И по этим вопросам мы будем обращаться к России и ее возможной помощи Ливану, как в этих отраслях, так и в других", - заключил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном пресс-конференции по итогам встречи в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Рафик ХаририСаад ХаририМихаил МишустинРоссияЛиванВ мире
 
 
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