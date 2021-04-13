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Лавров надеется, что США вернутся к полному выполнению ядерной сделки
Лавров надеется, что США вернутся к полному выполнению ядерной сделки
Москва надеется, что США вернутся к полному выполнению иранской ядерной сделки, завил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:52
2021-04-13T09:52
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
мохаммад джавад зариф
сергей лавров
мид ирана
магатэ
али акбар салехи
москва
сша
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва надеется, что США вернутся к полному выполнению иранской ядерной сделки, завил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы рассчитываем, что СВПД удастся сохранить и Вашингтон, наконец, вернется к полному выполнению указанной резолюции Совета Безопасности, что, в свою очередь, создаст предпосылки для соблюдения всех требований ядерной сделки Ираном", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.По словам российского министра, в Тегеране выражают готовность незамедлительно двигаться в этом направлении при соответствующих шагах, которые требуются от Соединенных Штатов."Мы поддерживаем ведущиеся сейчас на венской площадке переговоры и осуждаем любые попытки сорвать эти важнейшие переговоры", - добавил Лавров.Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.Ситуация осложнилась в конце прошлой недели после того, как иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава и МИД Ирана.
https://ria.ru/20210407/peregovory-1727134262.html
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), мохаммад джавад зариф, сергей лавров, мид ирана, магатэ, али акбар салехи, москва, сша, в мире

Лавров надеется, что США вернутся к полному выполнению ядерной сделки

09:52 13.04.2021
 
© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : МИД РФ
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Москва надеется, что США вернутся к полному выполнению иранской ядерной сделки, завил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы рассчитываем, что СВПД удастся сохранить и Вашингтон, наконец, вернется к полному выполнению указанной резолюции Совета Безопасности, что, в свою очередь, создаст предпосылки для соблюдения всех требований ядерной сделки Ираном", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.
По словам российского министра, в Тегеране выражают готовность незамедлительно двигаться в этом направлении при соответствующих шагах, которые требуются от Соединенных Штатов.
"Мы поддерживаем ведущиеся сейчас на венской площадке переговоры и осуждаем любые попытки сорвать эти важнейшие переговоры", - добавил Лавров.
Президент Ирана Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
7 апреля, 10:10
В Иране оценили перспективы переговоров по ядерной сделке
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.
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6 апреля, 17:11
Постпред России рассказал о встрече комиссии по иранской ядерной сделке
Ситуация осложнилась в конце прошлой недели после того, как иранская сторона сообщила, что на ядерном объекте в Натанзе была зафиксирована авария в распределительной электросети. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма". Газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что авария в Натанзе произошла в результате взрыва, организованного израильской стороной. После этого о причастности Израиля к инциденту заявил глава и МИД Ирана.
 
РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифСергей ЛавровМИД ИранаМАГАТЭАли Акбар СалехиМоскваСШАВ мире
 
 
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