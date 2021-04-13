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Лавров рассказал о поставках "Спутника V" в Иран

Лавров рассказал о поставках "Спутника V" в Иран

Ирану поставлено более 500 тысяч доз "Спутника V", готовы организовать производство вакцины от коронавируса в этой стране и наращивать сотрудничество, сообщил... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:35

2021-04-13T09:35

2021-04-13T10:04

мохаммад джавад зариф

мид ирана

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

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ТЕГЕРАН, 13 апр – РИА Новости. Ирану поставлено более 500 тысяч доз "Спутника V", готовы организовать производство вакцины от коронавируса в этой стране и наращивать сотрудничество, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Проанализировали усилия профильных структур наших стран по противодействию коронавирусной инфекции. В Иран поставлено более 500 тысяч двухкомпонентных доз "Cпутник V", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой."Эта вакцина доказала свою эффективность, как нам подтвердили сегодня иранские друзья, и мы готовы и далее помогать как соседям в борьбе с пандемией, в том числе путем организации производства этой вакцины на территории Ирана", - добавил он.В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран рассчитывает получить больше доз вакцины "Спутник V" от России."Ещё раз хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за поставку вакцины и выражаю свою надежду, что путем договора между нашими странами нам удастся произвести... вакцину "Спутник V" в Иране и удастся получить больше вакцины "Спутник V" из Российской Федерации", - сказал Зариф.Иран в январе заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике. Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале Lancet.

россия

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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