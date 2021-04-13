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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/lavrov-1728016727.html
Лавров рассказал о поставках "Спутника V" в Иран
Лавров рассказал о поставках "Спутника V" в Иран
Ирану поставлено более 500 тысяч доз "Спутника V", готовы организовать производство вакцины от коронавируса в этой стране и наращивать сотрудничество, сообщил... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:35
2021-04-13T10:04
мохаммад джавад зариф
мид ирана
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ТЕГЕРАН, 13 апр – РИА Новости. Ирану поставлено более 500 тысяч доз "Спутника V", готовы организовать производство вакцины от коронавируса в этой стране и наращивать сотрудничество, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Проанализировали усилия профильных структур наших стран по противодействию коронавирусной инфекции. В Иран поставлено более 500 тысяч двухкомпонентных доз "Cпутник V", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой."Эта вакцина доказала свою эффективность, как нам подтвердили сегодня иранские друзья, и мы готовы и далее помогать как соседям в борьбе с пандемией, в том числе путем организации производства этой вакцины на территории Ирана", - добавил он.В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран рассчитывает получить больше доз вакцины "Спутник V" от России."Ещё раз хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за поставку вакцины и выражаю свою надежду, что путем договора между нашими странами нам удастся произвести... вакцину "Спутник V" в Иране и удастся получить больше вакцины "Спутник V" из Российской Федерации", - сказал Зариф.Иран в январе заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике. Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля.Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале Lancet.
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мохаммад джавад зариф, мид ирана, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, сергей лавров, иран, в мире

Лавров рассказал о поставках "Спутника V" в Иран

09:35 13.04.2021 (обновлено: 10:04 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ТЕГЕРАН, 13 апр – РИА Новости. Ирану поставлено более 500 тысяч доз "Спутника V", готовы организовать производство вакцины от коронавируса в этой стране и наращивать сотрудничество, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Проанализировали усилия профильных структур наших стран по противодействию коронавирусной инфекции. В Иран поставлено более 500 тысяч двухкомпонентных доз "Cпутник V", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой.
"Эта вакцина доказала свою эффективность, как нам подтвердили сегодня иранские друзья, и мы готовы и далее помогать как соседям в борьбе с пандемией, в том числе путем организации производства этой вакцины на территории Ирана", - добавил он.
В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран рассчитывает получить больше доз вакцины "Спутник V" от России.
"Ещё раз хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за поставку вакцины и выражаю свою надежду, что путем договора между нашими странами нам удастся произвести... вакцину "Спутник V" в Иране и удастся получить больше вакцины "Спутник V" из Российской Федерации", - сказал Зариф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Иран в январе заключил с Россией договор о сотрудничестве по вакцине "Спутник V", включая её производство в Исламской республике. Первая партия вакцины была поставлена в Иран в начале февраля.
Вакцина "Спутник V" одобрена в 60 странах с общим населением около 3 миллиардов человек. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале Lancet.
 
Распространение коронавирусаМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей ЛавровИранВ мире
 
 
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