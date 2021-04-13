https://ria.ru/20210413/krym-1728024415.html
В Крыму ожидают рост турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией
В Крыму ожидают рост турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией
Ограничение авиасообщения с Турцией приведет к дополнительному притоку туристов в Крым, важно обеспечить качественный отдых и оздоровление граждан России,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:30
2021-04-13T10:30
2021-04-13T10:30
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
куда поехать
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туристы
анна попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Ограничение авиасообщения с Турцией приведет к дополнительному притоку туристов в Крым, важно обеспечить качественный отдых и оздоровление граждан России, сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом там осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов COVID-19 завезено в Россию именно из этой страны."Это повлечет дополнительный приток туристов в Крым", — сказал Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос, как повлияет ограничение авиасообщения с Турцией на турпоток в республику.Возникшая ситуация, по мнению министра, накладывает дополнительные обязательства на туристическую отрасль Крыма по обеспечению качественного отдыха гостей полуострова."Нехорошо и неправильно этому радоваться, с одной стороны, с другой – я не могу сказать, что это нас как-то особо тревожило и до этого. Крым и наши соседи (Краснодарский край – Прим. ред.) принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком. Мы понимаем, что в ограничениях нет ничего хорошего, будем надеяться, что все они будут сняты. Но пока у нас есть ответственность – у туристического бизнеса и у всех крымчан – обеспечить качественный летний отдых и оздоровление, по сути, для граждан всей Российской федерации", — сказал Волченко.
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html
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РИА Новости
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, куда поехать, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туристы, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, республика крым, краснодарский край, отдых
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Ограничение авиасообщения с Турцией приведет к дополнительному притоку туристов в Крым, важно обеспечить качественный отдых и оздоровление граждан России, сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом там осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов COVID-19 завезено в Россию именно из этой страны.
"Это повлечет дополнительный приток туристов в Крым", — сказал Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос, как повлияет ограничение авиасообщения с Турцией на турпоток в республику.
Возникшая ситуация, по мнению министра, накладывает дополнительные обязательства на туристическую отрасль Крыма по обеспечению качественного отдыха гостей полуострова.
"Нехорошо и неправильно этому радоваться, с одной стороны, с другой – я не могу сказать, что это нас как-то особо тревожило и до этого. Крым и наши соседи (Краснодарский край – Прим. ред.) принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком. Мы понимаем, что в ограничениях нет ничего хорошего, будем надеяться, что все они будут сняты. Но пока у нас есть ответственность – у туристического бизнеса и у всех крымчан – обеспечить качественный летний отдых и оздоровление, по сути, для граждан всей Российской федерации", — сказал Волченко.