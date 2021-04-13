https://ria.ru/20210413/krym-1728024415.html

В Крыму ожидают рост турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией

В Крыму ожидают рост турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией

Ограничение авиасообщения с Турцией приведет к дополнительному притоку туристов в Крым, важно обеспечить качественный отдых и оздоровление граждан России,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:30

2021-04-13T10:30

2021-04-13T10:30

туризм

куда можно лететь

отдых на море

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

куда поехать

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

туристы

анна попова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Ограничение авиасообщения с Турцией приведет к дополнительному притоку туристов в Крым, важно обеспечить качественный отдых и оздоровление граждан России, сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом там осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов COVID-19 завезено в Россию именно из этой страны."Это повлечет дополнительный приток туристов в Крым", — сказал Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос, как повлияет ограничение авиасообщения с Турцией на турпоток в республику.Возникшая ситуация, по мнению министра, накладывает дополнительные обязательства на туристическую отрасль Крыма по обеспечению качественного отдыха гостей полуострова."Нехорошо и неправильно этому радоваться, с одной стороны, с другой – я не могу сказать, что это нас как-то особо тревожило и до этого. Крым и наши соседи (Краснодарский край – Прим. ред.) принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком. Мы понимаем, что в ограничениях нет ничего хорошего, будем надеяться, что все они будут сняты. Но пока у нас есть ответственность – у туристического бизнеса и у всех крымчан – обеспечить качественный летний отдых и оздоровление, по сути, для граждан всей Российской федерации", — сказал Волченко.

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html

турция

республика крым

краснодарский край

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