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Туризм
https://ria.ru/20210413/krym-1728024415.html
В Крыму ожидают рост турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией
В Крыму ожидают рост турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией
Ограничение авиасообщения с Турцией приведет к дополнительному притоку туристов в Крым, важно обеспечить качественный отдых и оздоровление граждан России,... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:30
2021-04-13T10:30
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
куда поехать
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туристы
анна попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Ограничение авиасообщения с Турцией приведет к дополнительному притоку туристов в Крым, важно обеспечить качественный отдых и оздоровление граждан России, сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом там осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов COVID-19 завезено в Россию именно из этой страны."Это повлечет дополнительный приток туристов в Крым", — сказал Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос, как повлияет ограничение авиасообщения с Турцией на турпоток в республику.Возникшая ситуация, по мнению министра, накладывает дополнительные обязательства на туристическую отрасль Крыма по обеспечению качественного отдыха гостей полуострова."Нехорошо и неправильно этому радоваться, с одной стороны, с другой – я не могу сказать, что это нас как-то особо тревожило и до этого. Крым и наши соседи (Краснодарский край – Прим. ред.) принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком. Мы понимаем, что в ограничениях нет ничего хорошего, будем надеяться, что все они будут сняты. Но пока у нас есть ответственность – у туристического бизнеса и у всех крымчан – обеспечить качественный летний отдых и оздоровление, по сути, для граждан всей Российской федерации", — сказал Волченко.
https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html
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республика крым
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, куда поехать, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туристы, анна попова, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), турция, республика крым, краснодарский край, отдых

В Крыму ожидают рост турпотока из-за ограничения авиасообщения с Турцией

10:30 13.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Симферополь"
Международный аэропорт Симферополь - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Ограничение авиасообщения с Турцией приведет к дополнительному притоку туристов в Крым, важно обеспечить качественный отдых и оздоровление граждан России, сказал министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в эту страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом там осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов COVID-19 завезено в Россию именно из этой страны.
"Это повлечет дополнительный приток туристов в Крым", — сказал Волченко в эфире радио "Спутник в Крыму", отвечая на вопрос, как повлияет ограничение авиасообщения с Турцией на турпоток в республику.
Возникшая ситуация, по мнению министра, накладывает дополнительные обязательства на туристическую отрасль Крыма по обеспечению качественного отдыха гостей полуострова.
"Нехорошо и неправильно этому радоваться, с одной стороны, с другой – я не могу сказать, что это нас как-то особо тревожило и до этого. Крым и наши соседи (Краснодарский край – Прим. ред.) принимают в разы больше российских туристов, чем вся Турция целиком. Мы понимаем, что в ограничениях нет ничего хорошего, будем надеяться, что все они будут сняты. Но пока у нас есть ответственность – у туристического бизнеса и у всех крымчан – обеспечить качественный летний отдых и оздоровление, по сути, для граждан всей Российской федерации", — сказал Волченко.
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
08:10Туризм
Турция однозначно под запретом — слишком опасно. Где теперь отдыхать?
 
Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19куда поехатьВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)туристыАнна ПоповаНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТурцияРеспублика КрымКраснодарский крайОтдых
 
 
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