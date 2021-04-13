https://ria.ru/20210413/krym-1728004940.html

В Крыму призвали Запад объяснить свое военное присутствие у границ России

В Крыму призвали Запад объяснить свое военное присутствие у границ России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал передвижение вооруженных сил внутренним делом страны и посоветовал Западу объяснить свое военное... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T06:32

2021-04-13T06:32

2021-04-13T11:38

россия

михаил шеремет

нато

республика крым

сша

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал передвижение вооруженных сил внутренним делом страны и посоветовал Западу объяснить свое военное присутствие у границ России.Ранее главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС заявили, что российские военные ведут себя активно у границ с Украиной и в Крыму и призвали Москву к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ. Шеремет отметил, что Россия предпринимает все необходимые меры для защиты своего населения и границ, в том числе постоянно проводя различные маневры, и делает это на фоне агрессивных высказываний о ней со стороны стран НАТО и "находящихся у них на побегушках киевских властей".По словам парламентария, в Европе складывается тревожная ситуация, страны альянса стараются максимально нарастить скопление своих войск и кораблей в приграничных с Россией государствах и регионах."Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине и объяснить свое военное присутствие у наших границ", — добавил он.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Замглавы МИД Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Вашингтону дали пояснения, но в целом американцам придется удовлетвориться уже полученной информацией, так как это внутренние дела государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, а провокации украинских военных — не одиночные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в регионе, но использует свое влияние для выполнения имеющихся соглашений.

https://ria.ru/20210413/ukraina-1727995987.html

https://ria.ru/20210412/general-1727971254.html

россия

республика крым

сша

украина

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россия, михаил шеремет, нато, республика крым, сша, украина, в мире