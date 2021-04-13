https://ria.ru/20210413/krym-1728004940.html
В Крыму призвали Запад объяснить свое военное присутствие у границ России
В Крыму призвали Запад объяснить свое военное присутствие у границ России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал передвижение вооруженных сил внутренним делом страны и посоветовал Западу объяснить свое военное... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T06:32
2021-04-13T06:32
2021-04-13T11:38
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал передвижение вооруженных сил внутренним делом страны и посоветовал Западу объяснить свое военное присутствие у границ России.Ранее главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС заявили, что российские военные ведут себя активно у границ с Украиной и в Крыму и призвали Москву к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ. Шеремет отметил, что Россия предпринимает все необходимые меры для защиты своего населения и границ, в том числе постоянно проводя различные маневры, и делает это на фоне агрессивных высказываний о ней со стороны стран НАТО и "находящихся у них на побегушках киевских властей".По словам парламентария, в Европе складывается тревожная ситуация, страны альянса стараются максимально нарастить скопление своих войск и кораблей в приграничных с Россией государствах и регионах."Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине и объяснить свое военное присутствие у наших границ", — добавил он.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Замглавы МИД Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Вашингтону дали пояснения, но в целом американцам придется удовлетвориться уже полученной информацией, так как это внутренние дела государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, а провокации украинских военных — не одиночные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в регионе, но использует свое влияние для выполнения имеющихся соглашений.
https://ria.ru/20210413/ukraina-1727995987.html
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россия, михаил шеремет, нато, республика крым, сша, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет
назвал передвижение вооруженных сил внутренним делом страны и посоветовал Западу объяснить свое военное присутствие у границ России
.
Ранее главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС заявили, что российские военные ведут себя активно у границ с Украиной и в Крыму и призвали Москву к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ.
Шеремет отметил, что Россия предпринимает все необходимые меры для защиты своего населения и границ, в том числе постоянно проводя различные маневры, и делает это на фоне агрессивных высказываний о ней со стороны стран НАТО и "находящихся у них на побегушках киевских властей".
"Россия на своей территории вольна перемещать свои войска как посчитает целесообразным, ни перед кем отчитываться мы не собираемся и спрашивать дозволения тоже. Это не должно волновать западные страны", — прокомментировал он РИА Новости.
По словам парламентария, в Европе складывается тревожная ситуация, страны альянса стараются максимально нарастить скопление своих войск и кораблей в приграничных с Россией государствах и регионах.
"Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине и объяснить свое военное присутствие у наших границ", — добавил он.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Замглавы МИД Сергей Рябков
говорил РИА Новости, что Вашингтону дали пояснения, но в целом американцам придется удовлетвориться уже полученной информацией, так как это внутренние дела государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, а провокации украинских военных — не одиночные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в регионе, но использует свое влияние для выполнения имеющихся соглашений.