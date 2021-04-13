Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/krym-1728004940.html
В Крыму призвали Запад объяснить свое военное присутствие у границ России
В Крыму призвали Запад объяснить свое военное присутствие у границ России
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал передвижение вооруженных сил внутренним делом страны и посоветовал Западу объяснить свое военное... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T06:32
2021-04-13T11:38
россия
михаил шеремет
нато
республика крым
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149227/94/1492279404_0:4:3076:1734_1920x0_80_0_0_924088f2637ab1b3e64c041909eb1dff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал передвижение вооруженных сил внутренним делом страны и посоветовал Западу объяснить свое военное присутствие у границ России.Ранее главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС заявили, что российские военные ведут себя активно у границ с Украиной и в Крыму и призвали Москву к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ. Шеремет отметил, что Россия предпринимает все необходимые меры для защиты своего населения и границ, в том числе постоянно проводя различные маневры, и делает это на фоне агрессивных высказываний о ней со стороны стран НАТО и "находящихся у них на побегушках киевских властей".По словам парламентария, в Европе складывается тревожная ситуация, страны альянса стараются максимально нарастить скопление своих войск и кораблей в приграничных с Россией государствах и регионах."Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине и объяснить свое военное присутствие у наших границ", — добавил он.Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Замглавы МИД Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Вашингтону дали пояснения, но в целом американцам придется удовлетвориться уже полученной информацией, так как это внутренние дела государства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, а провокации украинских военных — не одиночные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в регионе, но использует свое влияние для выполнения имеющихся соглашений.
https://ria.ru/20210413/ukraina-1727995987.html
https://ria.ru/20210412/general-1727971254.html
россия
республика крым
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149227/94/1492279404_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_11437dd8e1157c94c2014d9707678ae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил шеремет, нато, республика крым, сша, украина, в мире

В Крыму призвали Запад объяснить свое военное присутствие у границ России

06:32 13.04.2021 (обновлено: 11:38 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные в Польше
Американские военные в Польше - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал передвижение вооруженных сил внутренним делом страны и посоветовал Западу объяснить свое военное присутствие у границ России.
Ранее главы МИД стран G7 и верховный представитель ЕС заявили, что российские военные ведут себя активно у границ с Украиной и в Крыму и призвали Москву к деэскалации и соблюдению принципов ОБСЕ.
Шеремет отметил, что Россия предпринимает все необходимые меры для защиты своего населения и границ, в том числе постоянно проводя различные маневры, и делает это на фоне агрессивных высказываний о ней со стороны стран НАТО и "находящихся у них на побегушках киевских властей".

"Россия на своей территории вольна перемещать свои войска как посчитает целесообразным, ни перед кем отчитываться мы не собираемся и спрашивать дозволения тоже. Это не должно волновать западные страны", — прокомментировал он РИА Новости.

По словам парламентария, в Европе складывается тревожная ситуация, страны альянса стараются максимально нарастить скопление своих войск и кораблей в приграничных с Россией государствах и регионах.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
00:39
Украина потребовала от Запада действий в отношении России
"Западным государствам пора обратить внимание на ситуацию, складывающуюся на Украине и объяснить свое военное присутствие у наших границ", — добавил он.
Ранее в Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск в Крыму и на восточной границе Украины. Замглавы МИД Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Вашингтону дали пояснения, но в целом американцам придется удовлетвориться уже полученной информацией, так как это внутренние дела государства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, а провокации украинских военных — не одиночные. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в регионе, но использует свое влияние для выполнения имеющихся соглашений.
Бердянский морской порт - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
Вчера, 19:58
Американский генерал заявил о "плане" России завоевать побережье Украины
 
РоссияМихаил ШереметНАТОРеспублика КрымСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:38В Кремле рассказали, зачем некоторые страны делают из России "угрозу"
12:36В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России и мире
12:34Песков опроверг данные о подготовке послания Путина в "секретном бункере"
12:34В Кремле допустили ограничения пользования Visa и Mastercard в России
12:34В России вернули прежние объемы финансирования космических программ
12:33В Кремле не получали запрос Зеленского на телефонный разговор с Путиным
12:29Володин опроверг заявления, что на заседаниях Госдумы нет кворума
12:28Минцифры и МГТУ проведут пилот по импортозамещению ПО в сфере науки
12:26Храп у детей признан опасным симптомом
12:25Экс-сотрудник Пентагона осудил украинский шеврон у военного атташе США
12:22Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич
12:21Москвич поверил обещаниям вернуть деньги за МММ и лишился миллиона рублей
12:16Видеокарту для майнеров Nvidia CMP 30HX сравнили со старой GTX 1660 Ti
12:16Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
12:15Рябков рассказал о безопасности России в случае обострения на Украине
12:14США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков
12:10Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности
12:09В МИД прокомментировали заявление G7 по России и Украине
12:02Турбизнес попросил власти открыть другие направления вместо Турции
11:58Летчик рассказал о секретах президентского самолета
Лента новостейМолния