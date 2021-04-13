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В Великобритании похитили самого большого кролика в мире
В Великобритании похитили самого большого кролика в мире
Самого большого кролика в мире по кличке Дариус похитили в Великобритании, хозяйка предложила вознаграждение за его возвращение в размере 1 тысячи фунтов (более РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:29
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великобритания
происшествия
в мире
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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Самого большого кролика в мире по кличке Дариус похитили в Великобритании, хозяйка предложила вознаграждение за его возвращение в размере 1 тысячи фунтов (более 1,3 тысячи долларов), сообщает телеканал Sky News.Кролик по кличке Дариус попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в мире. Длина его тела достигает 129 сантиметров.Как сообщает телеканал, кролик проживал у своих хозяев в английском графстве Вустершир. По мнению полиции, его похитили из вольера в ночь на воскресенье. Хозяйка кролика Аннетт Эдвардс обратилась к похитителям с просьбой вернуть питомца и предложила награду. Она также отметила, что кролик уже слишком стар, чтобы производить потомство.Местная полиция попросила, откликнутся тех, кто располагает информацией по поводу похищения животного.
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великобритания, происшествия, в мире

В Великобритании похитили самого большого кролика в мире

11:29 13.04.2021 (обновлено: 12:16 13.04.2021)
 
© AP Photo / Matt DunhamБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Самого большого кролика в мире по кличке Дариус похитили в Великобритании, хозяйка предложила вознаграждение за его возвращение в размере 1 тысячи фунтов (более 1,3 тысячи долларов), сообщает телеканал Sky News.
Кролик по кличке Дариус попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в мире. Длина его тела достигает 129 сантиметров.
© Фото : Annette Edwards/FacebookКролик Дариус
Кролик Дариус - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : Annette Edwards/Facebook
Кролик Дариус
Как сообщает телеканал, кролик проживал у своих хозяев в английском графстве Вустершир. По мнению полиции, его похитили из вольера в ночь на воскресенье. Хозяйка кролика Аннетт Эдвардс обратилась к похитителям с просьбой вернуть питомца и предложила награду. Она также отметила, что кролик уже слишком стар, чтобы производить потомство.
Местная полиция попросила, откликнутся тех, кто располагает информацией по поводу похищения животного.
 
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