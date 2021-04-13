https://ria.ru/20210413/krolik-1728034833.html

В Великобритании похитили самого большого кролика в мире

В Великобритании похитили самого большого кролика в мире

Самого большого кролика в мире по кличке Дариус похитили в Великобритании, хозяйка предложила вознаграждение за его возвращение в размере 1 тысячи фунтов (более РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:29

2021-04-13T11:29

2021-04-13T12:16

великобритания

происшествия

в мире

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ЛОНДОН, 13 апр - РИА Новости. Самого большого кролика в мире по кличке Дариус похитили в Великобритании, хозяйка предложила вознаграждение за его возвращение в размере 1 тысячи фунтов (более 1,3 тысячи долларов), сообщает телеканал Sky News.Кролик по кличке Дариус попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный в мире. Длина его тела достигает 129 сантиметров.Как сообщает телеканал, кролик проживал у своих хозяев в английском графстве Вустершир. По мнению полиции, его похитили из вольера в ночь на воскресенье. Хозяйка кролика Аннетт Эдвардс обратилась к похитителям с просьбой вернуть питомца и предложила награду. Она также отметила, что кролик уже слишком стар, чтобы производить потомство.Местная полиция попросила, откликнутся тех, кто располагает информацией по поводу похищения животного.

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, происшествия, в мире