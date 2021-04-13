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Наука
https://ria.ru/20210413/krik-1728111700.html
Ученые назвали шесть эмоций человека, передаваемых криком
Ученые назвали шесть эмоций человека, передаваемых криком
Швейцарские ученые выявили шесть психоакустически различных типов криков, которые указывают на такие эмоции, как боль, гнев, страх, удовольствие, печаль и... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T21:00
2021-04-13T21:00
наука
эмоции
нейрофизиология
биология
швейцария
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Швейцарские ученые выявили шесть психоакустически различных типов криков, которые указывают на такие эмоции, как боль, гнев, страх, удовольствие, печаль и радость. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.У приматов и других млекопитающих крики часто используются в качестве сигнала тревоги исключительно в негативных ситуациях, таких как социальные конфликты, присутствие хищников или другие угрозы. Но люди кричат не только тогда, когда они напуганы или агрессивны, но и когда испытывают, например, отчаяние или восторг.Ученые из Университета Цюриха выявили как минимум шесть разных эмоций, при которых человек кричит. В небольшом исследовании они попросили 12 человек кричать в соответствии с положительными или отрицательными чувствами, которые они испытывали в зависимости от ситуации. В это время другая группа людей слушала эти крики и классифицировала их по категориям в зависимости от возникающих у них эмоций. Мозг участников при этом сканировали методом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).Всего исследователи провели четыре психоакустических теста, а также эксперименты по принятию решений и нейровизуализации.Результаты показали, что люди способны различать шесть различных типов криков, связанных с болью, гневом, страхом, удовольствием, печалью и радостью. Также оказалось, что люди быстрее и точнее реагировали на "позитивные" крики, а не на тревожные. Эти "хорошие" крики стимулировали у них большую активность во многих слуховых и лобных областях мозга."Результаты нашего исследования удивительны в том смысле, что ученые обычно предполагают, что когнитивная система приматов и человека настроена на обнаружение сигналов опасности и угрозы в окружающей среде, действуя как механизм выживания", — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования, доктора Саши Фрюхольца (Sascha Fruhholz). "Долгое время считалось, что это основная коммуникативная цель криков. Хотя это кажется верным для общения у приматов и других видов животных, функции крика, по-видимому, в значительной степени изменились у людей, и это представляет собой важный эволюционный шаг, — продолжает ученый. — Люди разделяют с другими видами способность сигнализировать об опасности криком, но похоже, что только люди кричат, чтобы сообщать также о положительных эмоциях, таких как крайняя радость и удовольствие. Сигналы и восприятие этих положительных эмоций в криках, возможно, были для людей более важными, чем сигналы тревоги".По словам авторов, эти результаты показывают, что крики у людей более разнообразны по своей сигнальной и коммуникативной природе, чем это предполагали до сих пор.
https://ria.ru/20210406/dofamin-1727063233.html
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эмоции, нейрофизиология, биология, швейцария

Ученые назвали шесть эмоций человека, передаваемых криком

21:00 13.04.2021
 
© Depositphotos / olly18Крик ребенка
Крик ребенка - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Depositphotos / olly18
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Швейцарские ученые выявили шесть психоакустически различных типов криков, которые указывают на такие эмоции, как боль, гнев, страх, удовольствие, печаль и радость. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Biology.
У приматов и других млекопитающих крики часто используются в качестве сигнала тревоги исключительно в негативных ситуациях, таких как социальные конфликты, присутствие хищников или другие угрозы. Но люди кричат не только тогда, когда они напуганы или агрессивны, но и когда испытывают, например, отчаяние или восторг.
Ученые из Университета Цюриха выявили как минимум шесть разных эмоций, при которых человек кричит. В небольшом исследовании они попросили 12 человек кричать в соответствии с положительными или отрицательными чувствами, которые они испытывали в зависимости от ситуации. В это время другая группа людей слушала эти крики и классифицировала их по категориям в зависимости от возникающих у них эмоций. Мозг участников при этом сканировали методом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).
Всего исследователи провели четыре психоакустических теста, а также эксперименты по принятию решений и нейровизуализации.
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Результаты показали, что люди способны различать шесть различных типов криков, связанных с болью, гневом, страхом, удовольствием, печалью и радостью. Также оказалось, что люди быстрее и точнее реагировали на "позитивные" крики, а не на тревожные. Эти "хорошие" крики стимулировали у них большую активность во многих слуховых и лобных областях мозга.
"Результаты нашего исследования удивительны в том смысле, что ученые обычно предполагают, что когнитивная система приматов и человека настроена на обнаружение сигналов опасности и угрозы в окружающей среде, действуя как механизм выживания", — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования, доктора Саши Фрюхольца (Sascha Fruhholz).
"Долгое время считалось, что это основная коммуникативная цель криков. Хотя это кажется верным для общения у приматов и других видов животных, функции крика, по-видимому, в значительной степени изменились у людей, и это представляет собой важный эволюционный шаг, — продолжает ученый. — Люди разделяют с другими видами способность сигнализировать об опасности криком, но похоже, что только люди кричат, чтобы сообщать также о положительных эмоциях, таких как крайняя радость и удовольствие. Сигналы и восприятие этих положительных эмоций в криках, возможно, были для людей более важными, чем сигналы тревоги".
По словам авторов, эти результаты показывают, что крики у людей более разнообразны по своей сигнальной и коммуникативной природе, чем это предполагали до сих пор.
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