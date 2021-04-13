https://ria.ru/20210413/kreml-1728049795.html
В Кремле допустили отключение России от Visa и MasterCard из-за санкций
В Кремле допустили отключение России от Visa и MasterCard из-за санкций
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил ограничение использования платежных систем Visa и Mastercard в России. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:34
2021-04-13T12:34
2021-04-13T20:39
сергей лавров
дмитрий песков
экономика
россия
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил ограничение использования платежных систем Visa и Mastercard в России.Отвечая на вопрос об их возможном отключении, представитель Кремля отметил, что различного рода санкции против России вводит множество стран."Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", — сказал Песков.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия стремится работать с иностранными партнерами над отходом от использования доллара во взаиморасчетах и переходом на национальные или альтернативные валюты. Также он назвал возможным отказ от контролируемых Западом платежных систем. Ранее в министерстве заявляли, что в России могут разработать альтернативу международной платежной системе SWIFT. В конце прошлого года СМИ сообщали, что американские власти рассматривают отключение России от нее в качестве одной из возможных ограничительных мер.
https://ria.ru/20210413/svift-1727969184.html
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РИА Новости
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сергей лавров, дмитрий песков, экономика, россия
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не исключил ограничение использования платежных систем Visa и Mastercard в России
.
Отвечая на вопрос об их возможном отключении, представитель Кремля отметил, что различного рода санкции против России вводит множество стран.
"Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", — сказал Песков.
Накануне глава МИД Сергей Лавров
заявил, что Россия стремится работать с иностранными партнерами над отходом от использования доллара во взаиморасчетах и переходом на национальные или альтернативные валюты. Также он назвал возможным отказ от контролируемых Западом платежных систем.
Ранее в министерстве заявляли, что в России могут разработать альтернативу международной платежной системе SWIFT. В конце прошлого года СМИ сообщали, что американские власти рассматривают отключение России от нее в качестве одной из возможных ограничительных мер.