https://ria.ru/20210413/kreml-1728049795.html

В Кремле допустили отключение России от Visa и MasterCard из-за санкций

В Кремле допустили отключение России от Visa и MasterCard из-за санкций

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил ограничение использования платежных систем Visa и Mastercard в России. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:34

2021-04-13T12:34

2021-04-13T20:39

сергей лавров

дмитрий песков

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185552_0:61:3078:1792_1920x0_80_0_0_7ebcdd7c6cd8822c944387a165a2ef00.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил ограничение использования платежных систем Visa и Mastercard в России.Отвечая на вопрос об их возможном отключении, представитель Кремля отметил, что различного рода санкции против России вводит множество стран."Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", — сказал Песков.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия стремится работать с иностранными партнерами над отходом от использования доллара во взаиморасчетах и переходом на национальные или альтернативные валюты. Также он назвал возможным отказ от контролируемых Западом платежных систем. Ранее в министерстве заявляли, что в России могут разработать альтернативу международной платежной системе SWIFT. В конце прошлого года СМИ сообщали, что американские власти рассматривают отключение России от нее в качестве одной из возможных ограничительных мер.

https://ria.ru/20210413/svift-1727969184.html

https://ria.ru/20210411/kosachev-1727776784.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, дмитрий песков, экономика, россия