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В Белоруссии заявили о начале третьей волны коронавируса
В Белоруссии заявили о начале третьей волны коронавируса
Третья волна заболеваемости коронавирусом началась в Белоруссии, заявила во вторник пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T14:29
2021-04-13T14:29
2021-04-13T14:56
россия
министерство здравоохранения белоруссии
российский фонд прямых инвестиций
минск
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
белоруссия
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МИНСК, 13 апр – РИА Новости. Третья волна заболеваемости коронавирусом началась в Белоруссии, заявила во вторник пресс-служба минздрава республики.Ранее, 8 апреля, глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич сообщил, что система здравоохранения страны готова к третьей волне заболеваемости COVID-19."Специалисты в регионах и Минске констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения. По данным дозорного эпидемиологического слежения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель 2021 года составила 11,9%", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства. В пресс-службе минздрава РИА Новости также уточнили, что в данном случае речь идет о начале третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.В связи с этим, как отмечается в сообщении, санитарно-эпидемиологическая служба республики активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов первого уровня, также в центре внимания специалистов контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Кроме того, техническим специалистам поставлена задача перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств, указали в пресс-службе.В минздраве также сообщили, что в Белоруссии продолжается поэтапная работа по вакцинации населения от коронавируса, по состоянию на 12 апреля число привитых одной дозой вакцины составило 129 899, двумя дозами – 41 688.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Белоруссия первой после РФ запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии в начале этого года проживали около 9,35 миллиона человек.По данным белорусского минздрава на понедельник, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 336 881, всего с начала распространения COVID-19 в стране скончались 2363 заболевших.В связи с этим, как отмечается в сообщении, санитарно-эпидемиологическая служба республики активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов первого уровня, также в центре внимания специалистов контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Кроме того, техническим специалистам поставлена задача перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств, указали в пресс-службе.
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россия, министерство здравоохранения белоруссии, российский фонд прямых инвестиций, минск, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, белоруссия, в мире
МИНСК, 13 апр – РИА Новости.
Третья волна заболеваемости коронавирусом началась в Белоруссии
, заявила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Ранее, 8 апреля, глава белорусского минздрава Дмитрий Пиневич сообщил, что система здравоохранения страны готова к третьей волне заболеваемости COVID-19.
"Специалисты в регионах и Минске
констатируют рост заболеваемости инфекцией COVID-19, в том числе пневмониями коронавирусной этиологии тяжелого течения. По данным дозорного эпидемиологического слежения, частота выявления РНК вируса SARS-CoV-2 (ПЦР) в исследуемых образцах за 14 календарных недель 2021 года составила 11,9%", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале
ведомства. В пресс-службе минздрава РИА Новости также уточнили, что в данном случае речь идет о начале третьей волны заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
В связи с этим, как отмечается в сообщении, санитарно-эпидемиологическая служба республики активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов первого уровня, также в центре внимания специалистов контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Кроме того, техническим специалистам поставлена задача перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств, указали в пресс-службе.
В минздраве также сообщили, что в Белоруссии продолжается поэтапная работа по вакцинации населения от коронавируса, по состоянию на 12 апреля число привитых одной дозой вакцины составило 129 899, двумя дозами – 41 688.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. В конце декабря Российский фонд прямых инвестиций
сообщил, что Белоруссия первой после РФ
запустила вакцинацию населения от COVID-19 российской вакциной "Спутник V". В марте в республике также началась вакцинация препаратом китайской компании Sinopharm. Как сообщал глава минздрава Белоруссии
Дмитрий Пиневич, до конца весны в стране вакцинами иностранного производства планируется привить 1,2 миллиона человек, а затем выйти на показатель в 5,5 миллиона вакцинированных. Согласно официальной статистике, в Белоруссии в начале этого года проживали около 9,35 миллиона человек.
По данным белорусского минздрава на понедельник, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 336 881, всего с начала распространения COVID-19 в стране скончались 2363 заболевших.
В связи с этим, как отмечается в сообщении, санитарно-эпидемиологическая служба республики активизирует работу по проведению эпидрасследования каждого случая заболевания инфекцией COVID-19 и контактов первого уровня, также в центре внимания специалистов контроль за организацией и проведением санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях и на предприятиях. Кроме того, техническим специалистам поставлена задача перепроверить работу всех кислородных станций, оснащение наличие тестов, лабораторных материалов, лекарственных средств, указали в пресс-службе.