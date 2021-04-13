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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728033864.html
В Москве выявили 1782 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1782 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 1782, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 533, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:25
2021-04-13T11:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 1782, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 533, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1782; 2. Санкт-Петербург 701; 3. Московская область 533", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области и Туве - по одному, а также Магаданской области - три.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве выявили 1782 новых случая заражения коронавирусом

11:25 13.04.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 1782, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 533, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 1782; 2. Санкт-Петербург 701; 3. Московская область 533", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области и Туве - по одному, а также Магаданской области - три.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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