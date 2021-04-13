https://ria.ru/20210413/koronavirus-1728033864.html

В Москве выявили 1782 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1782 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 1782, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 533, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:25

2021-04-13T11:25

2021-04-13T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 1782, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 533, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1782; 2. Санкт-Петербург 701; 3. Московская область 533", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области и Туве - по одному, а также Магаданской области - три.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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