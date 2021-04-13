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В Москве выявили 1782 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1782 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 1782, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 533, сообщили журналистам в... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:25
2021-04-13T11:25
2021-04-13T11:25
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общество
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Наибольшее в России число новых случаев COVID-19 выявлено за минувшие сутки в Москве - 1782, Санкт-Петербурге - 701, Подмосковье - 533, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 1782; 2. Санкт-Петербург 701; 3. Московская область 533", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области и Туве - по одному, а также Магаданской области - три.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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